Nunca pensamos escribir esto: un asesino y un ladrón le ganan un partido a Ronaldinho en prisión

Realmente, el 2020 nos está sorprendiendo a todos, y eso que recién estamos empezando el cuarto mes del año. Los desastres naturales no han escaseado lamentablemente, pero tampoco las curiosidades que rondaron al mundo del fútbol. Sin dudas, uno de sus epicentros para el segundo caso ha sido Paraguay, que de pronto ha estado en boca de todos por sus curiosidades que realmente nunca pensamos ver.

Primero, empezamos con el insólito fichaje de Emmanuel Adebayor, ex Arsenal, Manchester City, Real Madrid, entre otros, al Olimpia. Para colmo, en su debut en la Copa Libertadores fue expulsado con un patadón espectacular. No obstante, todos lo sabemos, el traspaso del delantero togonés no es lo más inesperado que le ha pasado al país guaraní. Aún en tiempos de coronavirus, todos quieren saber cómo es la vida de Ronaldinho en la cárcel de Asunción.

Mientras el mundo está desesperado por frenar el COVID-19, el astro brasileño está detenido junto a su hermano desde principio de mes por falsificar documentos tras haber ingresado a Paraguay. Para pasar el tiempo, el ex Barcelona y Selección Brasileña se la pasa jugando al fut-vóley como acostumbraba a hacer en su país. No obstante, sus rivales son muy diferentes a los que solía tener en su carrera profesional como futbolista.

Según las últimas informaciones del diario ABC de Paraguay, hubo una pareja de presos que pudo ganarle a Ronaldinho. Sí, lo que nunca imaginaron en sus vidas. Se tratan de dos expolicías que están detenidos: Edgard Ramón Otazú, de 36 años, cumple una condena de 18 años por el asesinato de Fabio Ramón Cuenca en mayo del 2010, mientras que su pareja de juego, Yoni David Mereles, fue sentenciado a diez años por participar de un robo a una empresa de caudales.

Hace unos días, Pipino Cuevas, exfutbolista paraguayo, describió cómo son los días de Dinho en la cárcel de Asunción: "Estuvimos hablando como cinco o seis horas. está triste, no está nada feliz. A él lo caracteriza su sonrisa, buena onda y forma de ser, pero hoy su sonrisa está apagada. Esa prisión no es lujo, para nada". El delito, como reconoció el propio Cuevas, lo cometió, pero verdaderamente que nunca imaginamos ver a una estrella tan grande del fútbol en estas condiciones. Esperemos que, en un futuro no tan lejano, recupere su sonrisa.

