OFICIAL: Tom Brady anuncia su salida de los Patriots

Lo que nadie imaginó finalmente sucedió. Tom Brady no continuará con los New England Patriots después de dos décadas, de acuerdo con un anuncio en sus redes sociales oficiales.

Esta noticia venía cocinándose hace meses, pero nadie creyó realmente que Brady y los Pats pudieran terminar uno de los matrimonios más exitosos de la historia del deporte mundial.

Demás está decir que estábamos todos equivocados, y la Pats Nation despertó con un baldazo de agua fría; este emovito mensaje de 'Tom Terrific' diciéndoles adiós desde el fondo de su corazón:

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

"Quería decirles gracias a todos los increíbles fanáticos de los Patriots. Massachusetts ha sido mi hogar durante veinte años. Realmente han sido las dos décadas más felices que pude imaginar alguna vez y no tengo más que gratitud por todo mi tiempo en New England. El apoyo ha sido sobrecogedor y deseo que todos los jugadores puedan experimentarlo. Mis hijos nacieron y se criaron acá y siempre aceptaron a este chico de California como uno de los suyos. Amo su compromiso y lealtad a su equipo y ganar para nuestra ciudad significa más de lo que pueden saberlo. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo a nuestro equipo. Desde los campamentos de entrenamiento repletos, los estadios llenos e incluso los desfiles de victorias. He sido muy bendecido por poder compartirlos con ustedes. Traté de representarnos de la mejor y más honorable manera y peleé muy duro junto con mis compañeros para ayudar a conseguir victorias en las situaciones más adversas. Abrieron su corazón para mí, y yo abrí el mío para ustedes. Y la Pats Nation siempre será una parte de mí. No sé qué depara mi futuro en el fútbol pero llegó el momento de abrir una nueva etapa de mi vida y carrera. Les agradezco desde el fondo de mi corazón y siempre los amaré a ustedes y lo que hemos compartido. Una vida llena de recuerdos divertidos".

Las opciones de Brady, irónicamente, son bastante limitadas. Desde el mundo de la NFL se especula que su próximo destino estaría entre Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders o Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady's last pass as a New England Patriot.



(via @NFL)pic.twitter.com/7FUOgyHbQo — SportsCenter (@SportsCenter) March 17, 2020

Sin lugar a duda, este no será el final de carrera que todos esperábamos para el seis veces campeón del Super Bowl, y habrá que ver qué golpe de mercado da Bill Belichick para conseguir su nuevo signal-caller.

