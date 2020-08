Para los hinchas de River: la reacción de Vignolo cuando escuchó que Nacho Fernández se quiere ir

Un bombazo nació en las últimas horas tras la afirmación de que Ignacio Fernández quiere abandonar River en el corto plazo.

La información que se difundió es que desde el club no habrían cumplido con el contrato, por lo que el futbolista buscaría otro destino apuntando a un crecimiento económico.

Al escuchar todo esto, el que dejó su opinión fue Sebastián Vignolo, con palabras que seguro celebraron los fanáticos del Millonario.

"Yo me pongo a pensar en los jugadores de River, que vienen acostumbrados a vivir metiendo y metiendo, al 100%. Porque Gallardo les exige así, los lleva al máximo, los exprime, pero también los hace mejores. La mayoría de los jugadores que agarró, los pulió, los transformó y potenció", comenzó analizando.

Luego, el 'Pollo' soltó: "No me vengan con que River está en bancarrota y no puede pagar. Puede tener problemas financieros, pero si vende dos jugadores ya está. Descreo que jugadores que se siente importantes, titulares, que son distintos, mimados por Gallardo, hoy estén pensando en irse".

"NO CREO QUE NACHO FERNÁNDEZ QUIERA IRSE DE RIVER"#90MinutosFOX - La opinión de @pollovignolo sobre los rumores de un supuesto pedido del volante a Gallardo para dejar el club. pic.twitter.com/FV5xJMd19Y — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 13, 2020 "NACHO FERNÁNDEZ EN RIVER ES GARDEL"#90MinutosFOX - Así definió @PolloVignolo la importancia del futbolista en el equipo de Gallardo y para el hincha del Millonario. pic.twitter.com/tPtfqtHF2f — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 13, 2020

Siguiendo con su postura, dijo: "Un tipo que se siente fundamental en el equipo de Gallardo, yo creo que ni abrió la valija. Está la comodidad de estar en un lugar donde te sentís bien e importante, o jugártela a un lugar donde problabemente tengas la salvación económica, pero no sabés con lo que te podés encontrar".

Y fiel a su estilo, cerró: "Estoy convencido que si lo agarro a Nacho Fernández, te dice que de River no se quiere ir. En River es Gardel, para la gente y para Gallardo".

