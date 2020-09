Phil Jackson está de cumpleaños: cinco momentos claves de su carrera en la NBA

Es sin lugar a dudas el entrenador más ganador en la historia de la National Basketball Association (NBA), por lo mismo, Phil Jackson se convirtió en una leyenda viviente de este deporte, y este 17 de septiembre cumple nada menos que 75 años de vida.

Un hombre que supo conocer la gloria con tres franquicias, con New York Knicks como jugador, Chicago Bulls y Los Angeles Lakers como técnico. Es por ello que en Bolavip repasamos los cinco momentos claves de su trayectoria en el mejor básquetbol del mundo.

DOS TÍTULOS COMO JUGADOR

En su época dentro de la cancha, Phil Jackson ganó dos títulos de campeón, ambos con los Knicks, siendo además los únicos dos títulos que tiene la franquicia en su historia. En su carrera, promedió 6.7 puntos, 4.3 rebotes, 1.1 asistencias y un 45.3% de tiros de campo.

CONSTRUCTOR DE LEYENDAS

En 1989 comenzó su carrera como entrenador en los Chicago Bulls, tras un breve paso por Puerto Rico, donde armó el mejor equipo de todos los tiempos, comandado por Michael Jordan, y apoyado por talentos como Scottie Pippen, John Paxson, Horace Grant, Dennis Rodman, Steve Kerr y Toni Kukoc, entre otros, logró seis títulos de NBA entre 1991 y 1998.

LE DEVOLVIÓ LA GLORIA A LOS LAKERS

Tras su paso por los Bulls, en 1999 aterrizó en Los Angeles Lakers, donde logró juntar a dos potencias de este deporte, como Shaquille O'Neal y un joven Kobe Bryant, para lograr otro tricampeonato entre 2000 y 2002; tras un retiro de varios años, volvió a Hollywood en 2005, donde conquistó dos títulos más, en 2009 y 2010, con la Mamba Negra y Pau Gasol en el equipo. Fue su último equipo antes de retirarse definitivamente.

A LA VITRINA DE LOS INMORTALES

Previo a su segundo regreso a los Lakers, Jackson fue nominado para ser parte del Salón de la Fama del Básquetbol, instancia a la cual ingresó finalmente en el 2007, donde fue reconocido por su influencia en el juego moderno y sus logros dentro y fuera del campo.

SU INCLUSIÓN EN LA LITERATURA

En su etapa como jugador y entrenador, Jackson se dio tiempo para publicar varios libros, siendo los más reconocidos More Than A Game, una mirada hacia atrás a sus orígenes y hacia el futuro del juego; The Last Season: A Team in Search of Its Soul, y el más conocido, Eleven Rings, donde repasa sus logros como estratega.

