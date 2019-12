Polémico: LeBron James cuestionó a las demás estrellas de la NBA

En la jornada de ayer, los Lakers doblegaron a los Hawks en Atlanta y los vencieron por 101 - 96 en un partido reñido que se definió en la recta final.

Las grandes figuras del encuentro fueron, como siempre, LeBron James y Antonhy Davis, quienes aportaron 32 y 27 puntos respectivamente.

El �� volvió a brillar en ATL pic.twitter.com/1M4H42XrZE — Los Lakers (@LosLakers) December 16, 2019

El ex Cleveland Cavaliers dialogó con la prensa luego del juego y les dejó un recado a todas aquellas estrellas que no dan el presente en la Liga a pesar de no tener ninguna lesión.

Los medios le preguntaron a la súper estrella si se iba a tomar un respiro en los próximos días, como hacen otros jugadores importantes. Recordemos que su equipo es líder de conferencia y se encamina a jugar los Playoffs, donde lo necesita al 100%.

Dos de los mejores de todos los tiempos pic.twitter.com/PmxNHvApKh — Los Lakers (@LosLakers) December 16, 2019

El alero señaló: "¿Por qué no voy a jugar si estoy sano? No tiene ningún sentido para mi. No sé cuántos partidos me quedan en mi carrera. No sé cuántos niños de los que pueden venir a un partido vienen para verme jugar a mí".

"Esa es mi obligación, jugar para el equipo. Si estoy sano voy a jugar. Es así de simple", sentenció el mejor basquetbolista del mundo.

