Presidente de UFC confesó cuál es la pelea que quiere volver a ver en el octágono

Este sábado, vuelve la acción de las artes marciales mixtas, con la realización del evento UFC 249, organizado por la empresa Ultimate Fighting Championship, en la ciudad de Jacksonville, Florida, y que promete ser el evento deportivo más grande en tiempos de pandemia por el Coronavirus a nivel mundial.

En la previa al espectáculo, el presidente de la organización, Dana White, tuvo un encuentro con aficionados en redes sociales y reconoció que tiene en mente la realización de un combate en el octágono que ya se realizó pero que terminó siendo un caos, como es el que enfrentó al irlandés Conor McGregor y el actual campeón de peso ligero, el ruso Khabib Nurmagomedov.

La pelea se llevó a cabo en 2018 (Foto: USA Today)

"Me gustaría ver a Conor y Khabib enfrentarse nuevamente. Conor realmente quiere la revancha y me encantaría verlos pelear de nuevo", indicó el ejecutivo, quien se refirió al combate acaecido el 6 de octubre de 2018 en Las Vegas, Nevada, que terminó con triunfo del campeón y con incidentes tras la pelea.

Dana White diz sonhar com revanche entre McGregor e Khabib - https://t.co/F1cFvTIear pic.twitter.com/oV6obPRXaO — Torcedores.com (@Torcedorescom) May 4, 2020

Consultado por las críticas que se le han realizado por la realización del evento de este fin de semana en plena crisis sanitaria, acusado de poner en riesgo a los peleadores de contagiarse con Covid-19, White respondió enfático que "no quiero morir. No tengo ningún maldito deseo de hacerlo. Ni estoy intentando suicidarme. Y tampoco quiero matar a ninguno de mis empleados ni a sus familiares. No es como si estuvieramos trabajando sin un plan. El asunto es: busquemos soluciones. ¿Cómo volvemos a la normalidad de la forma más segura posible?".

En esa línea, agregó que "vamos a continuar adelante mientras nos aseguramos de que todos están completamente sanos, y además, a mis peleadores y mis empleados les han dicho que si no se sienten cómodos volviendo al trabajo en este momento no tienen que hacerlo. No estamos en un mal momento financiero, ni les estamos presionando".

