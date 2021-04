Impactante: Dana White se animó a decir lo que muchos piensan de Canelo Álvarez

El próximo ocho de mayo Saúl Canelo Álvarez vuelve a presentarse en el 2021 con el objetivo de derrotar a Billy Joe Saunders y así convertirse en Campeón del Mundo Súper Mediano AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine en el AT&T Stadium. Y a poco más de dos semanas del combate, Dana White destacó el momento que vive el Tapatío.

La vuelta del mexicano es muy esperada en el mundo del boxeo luego del combate que realizó con frente a Avni Yildirim, pelea en la que recibió varias críticas. A pesar de esto, el nacido en Guadalajara no para de tener referentes de los deportes de contacto que lo apoyan.

Uno de ellos es Dana White, CEO de UFC, que se refirió a Canelo Álvarez como el hombre que domina el deporte de los puños. Y en una entrevista con Los Angeles Times, el reconocido empresario de las artes marciales mixtas lo llenó de elogios.

Dana White dijo que Canelo Álvarez es el chico malo del boxeo. (Getty)

“Canelo (Álvarez) es un chico malo”, comenzó el empresario a hablar sobre el Tapatío. Y agregó: “Hablamos de un tipo que continúa mejorando y se ve tan bien y elude tantos golpes. Cada vez que sale se ve mejor y mejor. Y sí, si no es el mejor deporte, es uno de los mejores”.

Dana White dijo que México mantiene el boxeo vivo

Una de las grandes luchas que hay en la actualidad entre los diferentes deportes se da entre el boxeo y las artes marciales mixtas, que, gracias a la UFC, parecen haberle ganado un gran espacio al pugilismo. Sobre este tema, Dana White dijo que el deporte de los puños está quebrado y que lo único que tienen solido es el público latino.

“México y los mexicanos mantienen esa cosa viva. Si no fuera por los mexicanos no sé, honestamente no sé. Estoy hablando de Estados Unidos, sabes a lo que me refiero”, finalizó el reconocido empresario.

