La radiografía de Dallas Cowboys: una inmensa presión por volver al Super Bowl

Los Dallas Cowboys jugarán su temporada 61 en la NFL y cuando se dé el kickoff inicial en el 2020 tendrán la presión de volver a un Super Bowl: hace 25 años no la hacen y los aficionados lo piden a gritos después de una campaña 2019 en la que ni siquiera clasificaron a los Playoffs.

Con cinco Super Bowls ganados en la historia, la temporada 2019 fue la gota que derramó el vaso que estaba llenó de mucha, pero mucha paciencia de los aficionados. Tras una marca de ocho victorias y el mismo número de derrotas, los Cowboys decidieron cortar a Jason Garrett.

La fórmula para llegar al Super Bowl LV

Jerry Jones, propietario de los Cowboys, dio un golpe sobre la mesa y contrató a Mike McCarthy como entrenador en jefe. Si a tu equipo lo va dirigir un head coach que tuvo a unos de los quarterbacks más talentosos de la historia como Joe Montana y Aaron Rodgers, las expectativas no pueden ser inferiores a llegar al Super Bowl.

La experiencia y gestión de grupo de McCarthy se alinearán con la solidez mostrada por Dak Prescott, a la hora de tener un físico que aguanta cualquier cantidad de golpes y la capacidad de lograr jugadas tanto en la bolsa de protección como saliendo del scramble, para ser la fórmula que lleve a los Cowboys al Super Bowl LV.

El calendario 2020 de los Dallas Cowboys

Según los pronósticos de las casas de apuestas, Sharp Football Stats determinó que el calendario de la temporada 2020 de los Dallas Cowboys es el noveno más fácil de toda la NFL. Mientras que si analizamos el nivel que tuvieron los rivales en el 2019 y que enfrentarán este 2020, los Vaqueros tienen el tercer calendario más difícil de la liga.

Calendario de los Cowboys (Marca Claro)

Los Dallas Cowboys debutarán en la temporada 2020 el domingo trece de septiembre contra Los Angeles Rams en condición de visitante a las 20:20 ET en el Sofi Stadium y el último juego de temporada regular será el domingo tres de enero vs. New York Giants a las 13:00 ET.

Los cinco mejores partidos del calendario de los Cowboys

Si eres fanático de los Cowboys o simplemente te gustan los grandes juegos de la NFL, no te puedes perder estos partidos. En la semana 1 (domingo trece de septiembre 20:20 ET), el equipo de Dallas tendrá el privilegio de inaugurar el SoFi Stadium vs. Los Angeles Rams.

En la semana 9, los aficionados de la NFL tendrán la oportunidad de ver un juego que solo se da cada cuatro años: Cowboys vs. Pittsburgh Steelers, el domingo 8 de noviembre a las 16:25 ET. El tradicional partido del ‘Dia de Acción de Gracias’ tendrá otro duelo imperdible para los Vaqueros cuando se midan a Washington Football Team en la semana 12: jueves 26 de noviembre 16:30 ET.

La semana 13 del calendario tendrá otro juego estelar para los Cowboys al enfrentar a Baltimore Ravens el jueves tres de diciembre a las 20:20 ET. El último duelo que no te puedes perder de los Vaqueros es el que tendrán en la semana 15 (domingo 20 de diciembre 20:20 ET) contra San Francisco 49ers.

Altas de los Cowboys para el 2020

Los Dallas Cowboys se reforzaron con jugadores de talla All-Pro como Everson Griffen (Defensive End), Aldon Smith (Linebacker), Dontari Poe (Defensive tackle). Además, contrataron un quarterback sustituto de calidad como Andy Dalton y un pateador experimentado como Greg Zuerlein.

Otro de los movimientos que más llamó la atención de los Cowboys fue la llegada del tackle ofensivo Isaac Alarcón. El jugador mexicano, de 21 años de edad, 2.01 metros de altura y 145 kilogramos de peso, será el primer mexicano en jugar un partido oficial con los Vaqueros.

Bajas de los Dallas Cowboys

El estelar tackle defensivo, Gerald McCoy, firmó en la agencia libre con los Cowboys, pero una rotura de tendón del cuádriceps lo sacó de la temporada. Las otras bajas importantes del equipo de Dallas son: Jason Witten (TE), Robert Quinn (DE), Randall Cobb (WR), HaHa Clinto-Dix (FS), Byron Jones (CB), Jeff Heath (SS), Malik Collins (DT) y Xavier Su’a-Filo (G).

Las bajas de los Cowboys por coronavirus

Los Dallas Cowboys tendrán tres bajas para la temporada 2020 de la NFL porque estos jugadores optaron por no jugar debido a la pandemia del coronavirus: Maurice Canady (esquinero), Stephen Guidry (receptor abierto) y Jamize Olawale (corredor).

Formación ofensiva de los Cowboys

La ofensiva de los Dallas Cowboys promete ser una de las mejores bajo el liderazgo de una de las mentes más brillantes como coordinador ofensivo de la liga: Kellen More. Grandes jugadores como Prescott, Tyron Smith, Zack Martin, Ezekiel Elliot, Amari Cooper y Michael Gallup, conformarían esta formación que ocupó el primer y sexto lugar en puntos y yardas en 2019 según la misma NFL.

Formación ofensiva de los Cowboys (NFL)

Formación defensiva de los Cowboys

Bajo la coordinación de Mike Nolan esta defensiva ocupó el lugar 11 y 9 en 2019 a la hora de permitir yardas y puntos, respectivamente. La siguiente formación de los Dallas sería la alineación titular a la defensiva para la temporada 2020: una mezcla de veteranía y juventud se hace presente.

Formación defensiva de los Cowboys (NFL)

¿Los Cowboys jugarán con público en la temporada 2020?

La presencia de los aficionados en los partidos de la temporada 2020 de la NFL dependerá de cómo continua la situación de contagios en cada estado. Por parte de los Dallas Cowboys se tiene pensado contar con fanáticos en los partidos que disputen en el AT&T Stadium, pero aún no se confirman la cantidad de fans que permitirán en los encuentros en condición de local.



Los pronósticos de las casas de apuestas

Si las casas de apuestas lo dicen, algo de razón tendrán. Según Caesars Sportsbook, los Dallas Cowboys son los favoritos a ganar la División Este de la Conferencia Nacional al pagar -120. Mientras que tienen la tercer mejor posibilidad de ganar la Conferencia con +600.

Por otra parte, la casa de apuestas Sports Caliente MX pone a los Cowboys con una línea de ganados y perdidos de 9.5 en la temporada 2020 pagando -167 a las altas y +120 a las bajas.

Lee También