La radiografía de Las Vegas Raiders: casa nueva, ¿vida nueva?

Por tercera vez en sus 60 años de historia, los Raiders cambiaron de ciudad, pasando desde su natal Oakland, luego de un período exitoso en Los Angeles, para llegar este año a Las Vegas, donde en la temporada 2020 de la NFL tendrán una misión importante que buscar.

Con tres Super Bowls en su palmarés, y un proyecto que busca ponerlos en el primer plano nuevamente, la franquicia de Nevada intentará volver después de casi dos décadas a una postemporada, con un lujoso estadio y un plantel de mucho talento joven.

La fórmula para llegar al Super Bowl LV

Es verdad que pareciera una misión imposible, por su historial en los últimos 18 años; pero el propietario de los Raiders, Mark Davis, está detrás de un proyecto ambicioso de reposicionamiento, con la dupla de Jon Gruden como entrenador principal y Mike Mayock como gerente general, y un plantel de jugadores joven y talentoso.

En esa línea, tendrán a un recuperado Derek Carr como mariscal de campo, apoyado en la ofensiva por el corredor Josh Jacobs, quien ya superó las 1,000 yardas en su año de novato; mientras que en defensa, estarán apoyados en el tridente del apoyador Cory Littleton, el extremo Maxx Crosby y el safety Johnathan Abram.

El calendario 2020 de Las Vegas Raiders

Según los pronósticos basados en un análisis de las líneas que le dan las casas de apuestas y del récord que tuvieron los rivales, Sharp Football Stats determinó que el calendario de la temporada 2020 de Las Vegas Raiders es el 29° más difícil según las apostadoras y el 21° más complejo según el récord de los oponentes el año pasado.

El calendario de los Raiders (Las Vegas Raiders)

Las Vegas Raiders debutarán en la temporada 2020 el domingo 13 de septiembre contra Carolina Panthers, desde la 1:00 PM (hora del Este), en el Estadio Bank of America de Charlotte; mientras que el último juego de temporada regular será el domingo 3 de enero vs. Denver Broncos a las 17:25 ET.

Los cinco mejores partidos del calendario de los Raiders

Si eres fanático de los Raiders o simplemente te gustan los grandes juegos de la NFL, no te puedes perder estos partidos. En la Semana 2, el lunes 21 de septiembre (20:15 ET), inaugurarán su nueva casa, el Allegiant Stadium, recibiendo a New Orleans Saints.

Seis días después, el domingo 27 (13:00 ET) visitarán a los New England Patriots en Foxborough, para luego tener una seguidilla de dos duelos de alto impacto: en la Semana 5 será rival de los actuales campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs (domingo 11 de octubre - 14:00 ET), y tras una semana de descanso, en la Semana 7 (domingo 25 - 20:20 ET) recibirán a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

El último encuentro que no se pueden perder es el jueves 17 de diciembre (21:20 ET) en casa, cuando reciban a un rival directo en la división AFC Oeste, Los Angeles Chargers.

Altas de los Raiders para el 2020

Hasta siete incorporaciones realizó la franquicia de Nevada para esta temporada 2020, destacando el apoyador Cory Littleton, proveniente de Los Angeles Rams, otro refuerzo en defensa es el extremo Carl Nassib, de Tampa Bay Buccaneers, además del apoyador Nick Kwiatkoski, que arribó desde Chicago Bears.

Aquí puedes consultar los últimos movimientos de los Raiders.

Mientras que en Draft apelaron a las características históricas del equipo para seleccionar, entre los más destacados, al receptor abierto Henry Ruggs III y al esquinero Damon Arnette, ambas escogencias de primera ronda.

Bajas de Las Vegas Raiders

Cinco son las bajas que debe lamentar Las Vegas Raiders para esta temporada, como son el safety Karl Joseph, quien llegó en primera ronda del Draft 2016 y terminó en la lista de lesionados, yéndose para Cleveland Browns; a él se suman el ala defensiva Benson Mayowa (Seattle Seahawks), el esquinero Daryl Worley (Dallas Cowboys), el apoyador Tahir Whitehead (Carolina Panthers) y el corredor DeAndre Washington (Kansas City Chiefs).

Las bajas de los Raiders por Coronavirus

Para esta temporada fueron tres los jugadores de Las Vegas Raiders que declinaron de jugar esta temporada por temor a contraer el Coronavirus, ellos son el ala defensiva Jeremiah Valoaga, el esquinero D.J. Killings y el apoyador Ukeme Eligwe.

Formación ofensiva de los Raiders

Por primera vez desde que está en los Raiders, el quarterback Derek Carr tendrá a su disposición una ofensiva muy talentosa, trabajada por el coordinador Greg Olson, con receptores que pueden llamar la atención como Tyrell Williams y el novato Henry Ruggs III; a ellos se suma el ala cerrada Darren Waller, quien será el complemento ideal para el veterano Jason Witten. La incognita pasa por cómo será el rendimiento de Rodney Hudson en el centro del campo. La temporada pasada fueron 24° en el ranking de yardas y 11° en puntos.

Formación ofensiva de los Raiders (NFL)

Formación defensiva de los Raiders

En los extremos contará con dos buenos elementos como Maxx Crosby y Cuelin Ferrell; mientras que en la media la contratación de Cory Littleton y Nick Kwiatkoski le darán a esta zona, coordinada por Paul Guenther, más estabilidad al equipo. Mientras que la línea secundaria también se ve reforzada con Prince Amukamara, Damarious Randall y Johnathan Abram. En el 2019, la defensiva de los Raiders terminó 24° en yardas y 19° en puntos.

Formación defensiva de los Raiders (NFL)

¿Los Raiders jugarán con público en la temporada 2020?

La presencia de los aficionados en los partidos de la temporada 2020 de la NFL dependerá de cómo continua la situación de contagios en cada estado. Por parte de Las Vegas Raiders, no contarán con la presencia de público en el Allegiant Stadium durante todo el certamen.

Los pronósticos de las casas de apuestas

Si las casas de apuestas lo dicen, algo de razón tendrán. Según Caesars Sportsbook, los Pittsburgh Steelers son los menos favoritos para quedarse con la División Oeste de la Conferencia Americana al pagar +1000; mientras que tienen la séptima mejor posibilidad de ganar la Conferencia con +1300.

Por otra parte, la casa de apuestas Sports Caliente MX pone a los Raiders con una línea de ganados y perdidos de 7.5 en la temporada 2020 pagando -112 a las altas y -125 a las bajas.

Lee También