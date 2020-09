La radiografía de Pittsburgh Steelers: la última oportunidad para 'Big Ben'

La temporada 2020 de la NFL aparece en el horizonte para los Pittsburgh Steelers como la última oportunidad para que su máxima figura, el mariscal de campo Ben Roethlisberger, pueda ganar el título de la competición con esta histórica institución.

Siendo uno de los equipos más ganadores en la Liga, con seis Super Bowls ganadas, este año buscarán acabar con una sequía de nueve años sin conquistar el máximo galardón y otros nueve sin llegar a la gran final, una misión dificil mas no imposible para la franquicia de Pensilvania.

La fórmula para llegar al Super Bowl LV

Para evitar quedarse afuera de la postemporada por tercera temporada consecutiva y volver a ganar una división luego de tres años, el propietario del equipo Art Rooney III ha decidido invertir en incorporaciones defensivas, a fin de mantenerse dentro de los mejores equipos de la Liga en esa materia.

En la ofensiva, volverán a tener en acción a Big Ben como quarterback titular, más el receptor James Conner y el receptor abierto JuJu Smith-Schuster, recuperados de sus respectivas lesiones, quienes deberían ayudar a mejorar el rendimiento del 2019 para regresar a los playoffs y pelear por lo más alto.

El calendario 2020 de los Pittsburgh Steelers

Según los pronósticos basados en un análisis de las líneas que le dan las casas de apuestas y del récord que tuvieron los rivales, Sharp Football Stats determinó que el calendario de la temporada 2020 de los Pittsburgh Steelers es el segundo calendario más difícil y el séptimo más fácil de toda la NFL.

Los Pittsburgh Steelers debutarán en la temporada 2020 el lunes 14 de septiembre contra New York Giants, a las 19:10 (hora del Este de Estados Unidos), en el MetLife Stadium y el último juego de temporada regular será el domingo 3 de enero vs. Cleveland Browns a las 14:00 ET.

Los cinco mejores partidos del calendario de los Steelers

Si eres fanático de los Steelers o simplemente te gustan los grandes juegos de la NFL, no te puedes perder estos partidos. En la Semana 2 (domingo 20 de septiembre - 13:00 ET) tendrán su primer juego como local en el Estadio Heinz ante Denver Broncos.

La semana siguiente, el domingo 27 (13:00 ET) recibirán en Pensilvania a Houston Texans con su máxima figura Deshaun Watson. Los siguientes son duelos claves en la división AFC Norte: la Semana 6 (domingo 18 de octubre - 13:00 ET) como locales ante Cleveland Browns, y siete días después (domingo 25 de octubre - 13:00 ET) visitarán a los Baltimore Ravens, del MVP del año pasado Lamar Jackson.

El último encuentro que no se pueden perder es el lunes 21 de diciembre, en la Semana 15 (21:15 ET), cuando viajen hasta Ohio para enfrentar a los Cincinnati Bengals.

Altas de los Steelers para el 2020

La franquicia de Pensilvania logró fichar para esta temporada a cuatro refuerzos, principalmente en la zona defensiva, con los arribos del ala defensiva Chris Wormley, el ala cerrada Eric Ebron, el fullback Derek Watt y el guardia Stefan Wisniewski.

Aquí puedes consultar los últimos movimientos de los Steelers.

Además, en el Draft adquirieron al que los expertos lo candidatean como la revelación de la temporada, como el receptor Chase Claypool, una bocanada necesaria para mejorar la ofensiva, en especial por las bandas.

Bajas de Pittsburgh Steelers

Para esta temporada 2020, fueron cinco los jugadores que abandonaron la institución. Ellos son Jason Hargrave (Philadelphia Eagles), B.J. Finney (Seattle Seahawks), Nick Vannett (Denver Broncos), Sean Davis (Washington Football Team) y Artie Burns (Chicago Bears).

Las bajas de los Steelers por Coronavirus

Los Steelers son uno de los tres equipos de la competición cuyos jugadores no se bajaron de la temporada 2020 por la pandemia del Coronavirus, por lo que contará con todo su plantel para este certamen.

Formación ofensiva de los Steelers

Una de las mayores críticas al equipo de Pittsburgh es al trabajo que ha realizado en esta zona su coordinador Randy Fichtner, aunque dependerá mayoritariamente de cómo estén físicamente Roethlisberger, Conner y Smith-Schuster para saber su suerte. Sin ellos en su mejor forma, terminaron la temporada 2019 como el tercer peor equipo en puntos y el quinto peor en ranking de yardas, según datos de la NFL.

Formación defensiva de los Steelers

Gracias al trabajo de Keith Butler como coordinador en esta zona, se mantendrá la base que le trajo dividendos en la pasada temporada, realizando sólo una modificación con el fichaje de Chris Wormley por Javon Hargrave, además de confirmar a Cam Heyward por cuatro temporadas más. Con esto y más, los Steelers son el quinto mejor equipo de la NFL en puntos y yardas.

¿Los Steelers jugarán con público en la temporada 2020?

La presencia de los aficionados en los partidos de la temporada 2020 de la NFL dependerá de cómo continua la situación de contagios en cada estado. Por parte de los Pittsburgh Steelers, durante los dos primeros juegos de local no contará con presencia de fanáticos en el Estadio Heinz, a la espera de la evolución del Coronavirus para saber los pasos a seguir en esta materia.

Los pronósticos de las casas de apuestas

Si las casas de apuestas lo dicen, algo de razón tendrán. Según Caesars Sportsbook, los Pittsburgh Steelers son los terceros favoritos para ganar la División Norte de la Conferencia Americana al pagar +475; mientras que tienen la cuarta mejor posibilidad de ganar la Conferencia con +900.

Por otra parte, la casa de apuestas Sports Caliente MX pone a los Steelers con una línea de ganados y perdidos de 8.5 en la temporada 2020 pagando -182 a las altas y +135 a las bajas.

