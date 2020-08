Qué canal transmite New York City vs. Portland Timbers por el torneo MLS is Back

New York City FC y Portland Timbers se enfrentarán este sábado por los cuartos de final del torneo MLS is Back.

New York llegó a esta instancia luego de vencer 3-1 a Toronto en octavos de final y ahora buscará ingresar a semifinales.

Portland, por su parte, se metió entre los ocho mejores tras un triunfo por penales sobre Cincinnati. ¿Podrá avanzar a las semis?

Día y horario: ¿cuándo es el partido de New York City vs. Portland Timbers?

El partido de New York City vs. Portland Timbers por los cuartos de final del torneo MLS is Back será este sábado 1 de agosto en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Horario y canal de TV según cada país:

Estados Unidos: 19:30 PT/ 22:30 ET por FS1, TUDN, FOX Deportes, FOX Sports app, TUDN app

Canadá: 22:30 horas por TSN, TSN App

México: 21:30 horas por ESPN 3

Argentina: 23:30 horas por FOX Sports y ESPN Play

