Se inauguró como influencer: Nair Aliaga subió divertido material a twitter

Estamos domingo y no se puede salir en vehículo particular. No se puede hacer demasiado. Hay que cuidarse mucho y estar en la medida de lo posible en espacios abiertos. Caso contrario, lo recomendable es quedarse en casa.

Por ello, no han habido demasiadas noticias, ni temas de qué hablar en el medio local. Obviamente, internacionalmente, siempre hay algo: jugó Messi, Ronaldo y Manchester y Liverpool empataron sin goles. Hasta a ese supuesto partidazo le faltaron emociones.

Entonces, la gente recordó lo que fue la cuarentena más dura. Los que no salieron a hacer deporte, se dedicaron a activarse en las redes poniéndose creativos.

Este fue el caso de nuestra querida Nair Aliaga, que no sabemos si hizo deporte, pero sí que subió un videito muy particular. La periodista innovó en su manera de comunicar.

"Quédate con la flaca que va a tus pichangas y por más que seas malísimo, limitadazo, te diga que lo hicista bien", comenzó. "Con ella quédate y valórala", concluye siempre muy seria.

Obviamente, el video rápidamente circuló. Colegas le comentaron y tuvo muchos likes y reproducciones de sus seguidores. Habría que decirle, nada más, que todavía no se pueden jugar pichangas. Eso quiere decir, por lo visto, que todavía no podemos conseguir flaca (?). Una pena...¡Buena Naír!

