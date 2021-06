En Green Bay Packers ya preparan a Jordan Love ante ausencia de Aaron Rodgers

Es un hecho de la causa, el mariscal de campo Aaron Rodgers no se presentó al minicampamento obligatorio de entrenamientos en Green Bay Packers, lo que es una clara señal respecto de su futuro para la temporada 2021 de National Football League (NFL), pero que también lo aprovecha su suplente Jordan Love.

La ausencia del Jugador Más Valioso del 2020 de los entrenamientos, ha sido tomada por el entrenador Matt LaFleur como una oportunidad para darle la confianza necesaria al jugador de 22 años para que juegue con los receptores titulares del equipo, y maneje al dedillo el libro de jugadas ofensivas.

Y es que al no tener claridad en los Packers respecto del futuro de Rodgers, que todavía tiene contrato con la institución hasta 2023 pese a sus intenciones de salir, ya se preparan para el próximo certamen de NFL, con la convicción de que Love será su mariscal de campo titular.

Jordan Love se siente titular en Green Bay Packers



De hecho, en conversación con el Green Bay Press-Gazette, el quarterback que llegó escogido en el Draft 2020 aseguró que se está poniendo a punto física y deportivamente para encabezar la alineación del equipo para el juego del domingo 12 de septiembre en casa de New Orleans Saints.

"Para eso estoy aquí. Me reclutaron para jugar como mariscal de campo, así que estaré listo para la semana 1. Durante la temporada baja me he preparado. Eso he pensado desde que llegué aquí, esté o no Aaron (Rodgers). Tengo que estar listo para jugar", afirmó Love.

Cabe recordar que el MVP del 2020 ya le entregó su bendición a su suplente para la próxima temporada de NFL, al indicar en su última entrevista con ESPN que "con mi situación nunca se ha tratado de la selección del Draft, de Jordan. Amo a Jordan (Love). Es un gran chico. Es muy divertido trabajar juntos".

