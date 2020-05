Spencer Dinwiddie: "Kevin Durant al 80% es Dirk Nowitzki"

Spencer Dinwiddie es una de las gratas sorpresas de la última temporada de la NBA. El jugador de Brooklyn Nets supo brillar con las ausencias de las estrellas Kevin Durant y Kyrie Irving, ya que ambos no pudieron estar presentes por respectivas lesiones. Si bien el ex-Celtics jugó 22 encuentros, Dinwiddie demostró que no le pesa ser el líder anotador.

No obstante, es normal que las bajas fueron demasiado para los Nets, quienes mostraron en juego de equipo un nivel inferior al de la temporada pasada. No por nada Kenny Atkinson fue destituido de su cargo. Por todo esto, el base desea como pocos que Durant vuelva a las pistas, aunque no esté al 100%, para poder hacer a Brooklyn como un contendiente.

“Lo veo así: al 80%, él es Dirk Nowitzki. Con el 100%, es el mejor anotador de todos los tiempos, y en cualquier punto intermedio, sigue siendo un top 3 de alero pequeño en la liga. Entonces, todos estamos esperando. Sé que está trabajando muy duro, pero creo que ha sido bendecido”, contó Spencer, comparando a Durant con uno de los mejores extranjeros de la historia de la liga.

Muchos jugadores, luego de lesionarse el Aquiles, no han vuelto jamás a ser los mismos. Dinwiddie cree que su compañero es diferente: “De las otras personas que tuvieron problemas, probablemente sea el mejor tirador de ese grupo. No veo un mundo en el que no sea uno de los jugadores de élite cuando regrese”, concluyó en ESPN.

Los Nets están siendo sumamente precavidos en la recuperación de su máxima figura, ya que una recaída puede significar el final de la carrera de KD, por lo que recién regresará a las pistas en el 2021.

Lee También