Comentarista de ESPN arremete contra jugadores que protestan por la reducción de salarios

Las negociaciones entre el Sindicato de Jugadores y la MLB para poder iniciar la temporada 2020 han llegado a un ambiente de desacuerdos y declaraciones polémicas entre ambas partes. Salarios, seguridad y riesgo, son los principales temas en discusión.

Los primeros en sentar su voz de protesta fueron Bryce Harper (Philadelphia Phillies) y Blake Snell (Tampa Bay Rays), quienes afirmaron que no estarían dispuestos a jugar si su salario es recortado más de lo previsto al tener que exponerse a contagiarse de Coronavirus.

Blake Snell en el Spring Training. Foto: Getty.

Sin embargo, el reconocido comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, no tuvo problemas en arremeter contra estas opiniones y en su programa First Take mandó a callar a los jugadores que protestan contra el recorte salarial y se oponen a iniciar la temporada.

“De lo que estamos hablando es: ¿qué tan inteligente fue para ellos decir eso en tiempos como estos? Recuerda, los dueños quieren hacerlos que regresen y negociar, recuerden que hay un contrato conjunto que negociar en este 2020. ¿Qué están haciendo? Te callas por un demonio la boca y dejas al Sindicato trabajar”, dijo Smith.

El comentarista agregó: “Con un demonio, cierra la boca. Estás en un contrato de 50 millones de dólares, cómo puedes decir eso cuando hay más de 30 millones de estadounidenses sin trabajo en estos momentos”.

