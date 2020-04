"Su propuesta es basura": Fleischman explotó en contra del Bono Universal

Antes de la conferencia de Vizcarra, se especulaba sobre si se alargaba o no la cuarentena. El mismo colegio médico recomendó que se alargue hasta el 10 de mayo. En ese caso, algunas propuestas fueron desfilando para aplicar y que la gente no se vea tan desfavorecida a causa de no poder salir a trabajar y tener ingresos.

Una de ellas fue el llamado Bono Universal. Esta sería dirigida para los que no se vieron beneficiados por las otras asistencias sociales del ejecutivo para la pandemia. Obviamente, como todo, generó debate. La cuestión se politizó entre derechas e izquierdas y muchos quisieron opinar al respecto.

Eddie Fleischman, además de deporte, también gusta de meterse en estos temas y en esta ocasión no fue excepción. No fue primera vez que asoció a la izquierda o la asistencia social con lo perverso y lo malo: "Pedir soluciones con la plata de otros claro y convocar protestas y agitación. No sirven para nada más", comentó por ejemplo un Tweet.

Luego, se manifestó más específicamente con respecto al Bono Universal del que se estaba debatiendo: "Es que si los comunistas tuvieran interés en la economía, la estudiarían y sabrían que su propuesta es basura. Solo les interesa ser mantenidos por el estado con la plata de todos. No saben otra".

Lo cierto es que Vizcarra, luego, anunció la aplicación de la medida seguramente con asesorias más profundas en sentido económico, pero también sociológico y político. Es un buen momento para que aparezca Flavio Maestri y le diga: "Cuando ganes el sueldo mínimo vas a entender". Igual, ¡siempre polémico el Colorado!

