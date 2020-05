Te lo aseguramos: Quintero rapeando va a ser lo mejor que veas en el día

Ya es injusto para todos nosotros. Porque Juan Fernando Quintero, en lo que sea que se proponga, lo termina haciendo de gran manera.

No solo es un crack único dentro de la cancha, sino que ahora también demostró cómo se lleva con el mundo de la improvisación.

El jugador de River se metió en un vivo de Valles-T, uno de los freestylers más reconocidos del mundo en la actualidad, y no dudó un segundo.

Con una base de fondo, comenzó a unir palabras a un ritmo muy tranquilo mientras su compatriota disfrutaba a más no poder.

+El vivo completo de Juanfer con Valles-T:

"Yo soy Juanfer Quintero, el más certero. Claro que sí, yo soy el primero. No soy el tercero, ni el octavo. Soy Juan Fernando", soltó.

Luego, potenció sus rimas: "No puedo. No soy cantante. Soy un jugador de fútbol. No me importa que diga el moribundo. Yo recorro todo el mundo jugando, metiendo pases gol. Se la tiro al delantero y hace el gol. No me sale ni un rimón, pero aquí estoy intentando. Ese es el flow". Maestro.

Lee También