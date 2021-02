La publicación de Tom Brady que entusiasma a los aficionados de Tampa Bay Buccaneers

Con apenas cinco palabras, el mariscal de campo Tom Brady despejó las dudas respecto a lo que será su futuro en la National Football League (NFL) para la temporada 2021, luego de haber conquistado el Super Bowl LV, el séptimo de su carrera, con Tampa Bay Buccaneers.

Es que luego de aparecer informaciones respecto a la operación que podría someterse en su rodilla izquierda, específicamente una limpieza, sumado al tiempo de recuperación que podría tener, hicieron emerger las dudas en los aficionados respecto a si es que estará disponible para el próximo certamen.

Pues bien, en su cuenta de Instagram, y mostrando varias imágenes de su primera temporada con los Buccaneers, desde la pretemporada hasta la celebración en la bahía de Tampa con el trofeo Vince Lombardi, Brady describió que hará en la temporada 2021 en cinco palabras:

"On to........the next one (En el siguiente)", escribió TB12.