Las razones por las que Tom Brady se retiraría después de esta temporada

La temporada 2020 de la NFL tendrá por primera vez en 20 años a Tom Brady usando un uniforme diferente al de los New England Patriots. El quarterback más ganador de la historia será el líder de los Tampa Bay Buccaneers y a sus 43 años espera poder cumplir con los dos años que firmó de contrato.

Los Buccaneers le garantizaron a Brady 50 millones de dólares por dos temporadas, pero con base a un análisis de Pablo Viruega, de ESPN, surge la pregunta: ¿Tom podrá cumplir con este contrato o estaremos viendo lo último del QB en la NFL? Estas serían las razones para pensar en un posible retiro.

No le vamos a desear mala suerte a Brady, pero si se lesiona de gravedad y no puede jugar en la temporada, el retiro sería una opción. Aunque Tom no ha sido un quarterback de muchas lesiones, solo en el 2008 se perdió toda la campaña por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El tope salarial de los Buccaneers para el 2021, solo tienen 14 millones de dólares y seis jugadores serán agentes libres en el 2021 incluido Rob Gronkowski y Chris Goodwin, sería otra de las razones que llevaría a un retiro forzado de Brady. Los Bucs tendrán que hacer grandes jugadas financieras para cumplir con el dinero pactado con Tom.

La última razón que planteó Viruega para un posible retiro de Tom Brady después de la temporada 2020 sería una mala relación con el head coach Bruce Arians que lleve al QB a desmotivarse. Sin embargo, esto es poco probable, el entrenador ha manejado grandes quarterbacks como: Peyton Manning Ben Roethlisberger y Andrew Luck.

