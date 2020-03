Trae Young reveló los 3 mejores defensores de la NBA

Trae Young tan solo tiene dos temporadas en la NBA, pero ya es considerado uno de los anotadores más indetenibles que se han visto en los últimos años.

Este año es uno de los líderes en anotación con 29.6 puntos por partido, gracias a su rango de tiro ilimitado y a sus movimientos habilidosos para ridiculizar incluso a los defensores más férreos de la liga.

Buzzer beater de Trae Young desde el logo y se lo dedica a Kobe Bryant. ❤�� pic.twitter.com/UrmB4JyyIQ — NBA MÉXICO (@NBAMEX) January 27, 2020

Es por eso que, si Young alaba la defensa de algunos jugadores, los fanáticos de la NBA deben escuchar con atención, pues es una voz claramente autorizada para reconocer a los defensas de élite.

En este sentido, Young se tomó un poco de tiempo libre para responder preguntas de la afición y cuando le pidieron que escogiera a los tres mejores defensores de la liga, no dudó en seleccionar a Jrue Holiday, Klay Thompson y Kawhi Leonard.

Lo de Leonard no es sorpresa al ser un ex Jugador Defensivo del Año, mientras que Thompson ya ha sido señalado por otros jugadores como un defensor de élite, si bien la liga parece no reconocérselo.

En lo que respecta a Holiday, es quizás uno de los jugadores más subvalorados de la NBA, pues además de plantarle cara a los anotadores más fuertes del mundo, es también un anotador dominante. Si Young lo dice, hay que creerle.

