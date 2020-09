Una final anticipada: los juegos por TV de la Semana 3

Los juegos de la Semana 3 inician este jueves y como nos tiene acostumbrados la NFL tendremos una nueva jornada de lujo a puro fútbol americano. Así que, si no te quieres perder ni una sola acción de los emparrillados, toma nota de los mejores partidos de la parrilla de TV de las trasmisiones NFL.

En el primer juego de la Semana 3 de la NFL, Miami Dolphins enfrentan a Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field. El partido de Thursday Night Football será a las 20:20 ET y contará con la transmisión de Fox Sports para México y Centroamérica.





Ahora pasemos a la jornada dominical de fútbol americano, este domingo 27 de septiembre se transmitirán siete partidos NFL televisados para México y Latinoamérica: la jornada de NFL por Fox inicia con el juego San Francisco 49ers vs. New York Giants a las 13:00 ET en el MetLife Stadium y lo transmitirá Fox Sports.

El segundo juego dominical de las transmisiones NFL para México y Latinoamérica se dará por TUDN, Canal Nu9ve y afizzionados: Houston Texans enfrenta a Pittsburgh Steelers a las 13:00 ET. En este mismo horario, Fox Sports 2 emitirá el juego entre Las Vegas Raiders y New England Patriots en el Gillette Stadium.

NFL México

La jornada del domingo continúa con las trasmisiones NFL para México y Latinoamérica con el partido entre Dallas Cowboys y Seattle Seahawks a las 16:25 ET por Fox Sports, mientras que en este mismo horario TUDN y canal Nu9ve emitirá Tampa Bay Buccaneers vs. Denver Broncos y Fox Sports 2 pasará Detroit Lions contra Arizona Cardinals.

El domingo de NFL se cierra con uno de los partidos televisados para México más atractivos de la Semana 3: Green Bay Packers frente a New Orleans Saints a las 20:20 ET por ESPN 2. Mientras que Aaron Rodgers y compañía llegan con marca de 2-0, los Santos de Drew Brees vienen de perder con los Raiders.

Monday Night Football

Para el lunes a la noche (20:15 ET) separa tu tiempo porque te traemos una final anticipada de la Conferencia Americana entre Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens. El duelo en el M&T Bank Stadium será transmitido por ESPN 2 en una nueva jornada imperdible de NFL transmisiones.

