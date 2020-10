Para no despegarse de la pantalla: los partidos por TV de la Semana 7 en NFL

Si bien durante esta semana no se han producido novedades importantes respecto a nuevos casos de contagios por Coronavirus, durante el desarrollo de la Semana 7 de la temporada 2020 en National Football League (NFL), habrá cuatro equipos que no verán acción por tener libre. De todas formas, para que no te pierdas ninguna acción en los emparrillados, te traemos los partidos de la parrilla de TV de las transmisiones en México.

Luego que este jueves se iniciara la jornada, con la victoria de Philadelphia Eagles por 22-21 ante New York Giants, toda la acción se trasladará hasta el domingo 25 de octubre, donde los fanáticos podremos disfrutar de hasta siete partidos de NFL televisados para México y Latinoamérica.

Ese día, en la continuidad de la Semana 7, el primero de los juegos televisados será el de Tennessee Titans recibiendo a los Pittsburgh Steelers, a partir de las 1:00 PM (hora del Este), 11 AM en suelo mexicano, por FOX Sports; a la misma hora, por la señal de Afizzionados, Washington Football Team chocará ante Dallas Cowboys; y por FOX Sports 2, se podrá seguir el lance entre New Orleans Saints y Carolina Panthers.

Cambios en el Sunday Night Football de NFL



En el segundo turno del día, a partir de las 14:05 horas del centro de México (4:05 PM ET), estará uno de los duelos estelares de la Semana 7, cuando Las Vegas Raiders reciban al Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, con cobertura de FOX Sports.

Unos minutos después, a las 14:25 (4:25 PM ET), habrá otro de los partidos importantes, cuando New England Patriots reciba en Foxborough a San Francisco 49ers, que se podrá ver por FOX Sports 2; mientras que por la señal de NU9VE, se dará el lance entre Denver Broncos y el actual campeón Kansas City Chiefs.

Debido a la modificación en la programación de la NFL, el partido del Sunday Night Football será la visita de los Seattle Seahawks de Russell Wilson ante Arizona Cardinals, a partir de las 18:20 (8:20 PM ET), y lo podremos ver por ESPN.

Monday Night Football en Los Angeles



Finalmente, la semana 7 de la NFL se cerrará con el tradicional encuentro de los lunes por la noche, el conocido Monday Night Football, donde en el SoFi Stadium, Los Angeles Rams recibirán a los Chicago Bears, a partir de las 18:15 (8:15 PM ET), por ESPN.

