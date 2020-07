VIDEO: Zion Williamson domina a todos en el entrenamiento de los Pelicans

Zion Williamson ha tenido una temporada extraña, dentro de un año que realmente lo fue. El que fue seleccionado en el primer puesto del último Draft, no pudo iniciar con los New Orleans Pelicans debido a las lesiones en su rodilla, pero solamente le bastaron algunos juegos como para llevar al equipo a la burbuja de Orlando y luchar por un lugar en la postemporada.

No será fácil para los Pelicans, ya que no dependen de sí mismos. En el Oeste, Memphis Grizzlies es el último en ingresar, aunque también Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs y Sacramento Kings pujarán por un lugar. Si New Orleans quiere clasificar, deberá ganar y esperar, aunque para eso necesita a su máxima esperanza en modo MVP.

De esa manera se está entrenando Williamson en cada práctica. De hecho, Alvin Gentry había manifestado antes de ir a la burbuja, que el rookie estuvo realizando entrenamientos individuales en las instalaciones de los Pelicans, antes de la burbuja. Además, el fortalecimiento de su rodilla y una corrección en la forma de correr, fueron dos vertientes que se trabajaron en el parón.

Este viernes, la cuenta oficial de la NBA subió un video del entrenamiento de los Pelicans, donde se pudo observar a un Zion dominándolo de principio a fin. Claro, son recortes que tienen un foco sobre él, pero se lo puede notar como si nunca hubiese parado. En ese campo, no tiene competencia.

Williamson, quien promedió 23,6 puntos en 19 partidos disputados, también estuvo trabajando en su físico, donde se hizo especial énfasis en reducir la grasa corporal e ir sumando más músculos. Ojalá, recién sea el principio de una exitosa temporada.

