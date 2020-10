Vignolo entendió todo hablando de Messi y la Selección Argentina: "Yo no me lo perdonaría"

El coronavirus no logró frenar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La FIFA confirmó hace rato que iba a mantener la fecha de las primeras dos jornadas, por lo que en pocos días volveremos a ver a las principales figuras del fútbol europeo luchando con las camisetas de sus países.

Y claro, la mayor expectativa gira en torno a Lionel Messi, quien tras una temporada floja en el Barcelona que casi termina con él yéndose a otro club, volverá a vestir de celeste y blanco buscando guiar al equipo que dirige Lionel Scaloni por el mejor camino.

Sobre esto opinó Sebastián Vignolo, dedicándole toda una editorial a su gran amigo, en el comienzo de 90 Minutos por la pantalla de ESPN. "¿Qué cosas no se perdonarían? Piénsenlo, un segundo. Yo no me perdonaría, realmente, que termine el ciclo Messi y no haber salido campeón del mundo. No me lo perdonaría. Claro, no depende de mí, ni de ninguno de los que están acá", comenzó diciendo.

#90MinutosESPN | PROFUNDA REFLEXIÓN@PolloVignolo y un llamado a pensar en la Selección argentina. ¡No te pierdas la editorial de este lunes! pic.twitter.com/htDWMQv1ZR — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 5, 2020

Luego, el 'Pollo' siguió: "Es creo, una espina que no me podría sacar. Me dolió la del 2014, la del 2018 no tanto, porque la verdad fuimos a Rusia y no competimos, estuvimos nada más. Pero ahora empieza el último capítulo de Messi en la Selección Argentina, arranca el Mundial el jueves".

Hablando del trofeo conseguido en 1986, soltó: "Maradona, ya que entramos en esa comparación, no voy a decir quién es mejor, pero tenemos una suerte los argentinos, somos unos afortunados. Y Diego, muy bien acompañado, con un buen seleccionado, con Bilardi, se trajo la Copa del Mundo, y a punto estuvo de salir campeón en el 90. Y en el medio hay un par de Copa América que casi se descartan, estábamos medio dulces. Ahora si la ganamos vamos al Obelisco".

Y cerró contundente: "Tenemos un Messi, no podemos perdonarnos si Argentina no gana el próximo Mundial, que haya pasado Messi y nosotros no le demos una contención necesaria para ser campeón del mundo. ¿Ustedes creen que después de Messi va a venir otro?".

