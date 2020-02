Zion Williamson llegó para quedarse. Desde su debut hace una decena de partidos, el novato ha demostrado con creces por qué fue tan esperada su llegada a la NBA y por qué fue la primera selección global del Draft.

A pesar de su corta edad y experiencia, Williamson parece un veterano en el tabloncillo. Dominando rivales, ayudando a sus compañeros y poniéndose a su equipo al hombro, queda claro que es un talento único.

Sin embargo, el joven confesó que lo que más le ha sorprendido hasta el momento es la forma como sus compañeros lo han involucrado desde un principio a pesar de ser tan solo un debutante:

"Lo que más me ha sorprendido es cómo mis compañeros me han buscado para que impacte el juego. Pensé que me dejarían tantear y sentir un poco el ritmo del juego antes de que me empezaran a pasar la pelota, pero han confiado en mí", declaró el ex de la Universidad de Duke.

Hasta el momento, Williamson ha dejado promedios impresionantes de 22.1 puntos, 7.5 rebotes y 2.2 asistencias por partido en 57% de campo y 36% de triple y su presencia se ha hecho sentir en ambos costados de la cancha.

Gracias a su debut los Pelicans se han prendido de lleno en la lucha por el octavo y último boleto de postemporada y si continúa de la forma que viene, incluso podría robarse el premio de Novato del Año.

