¿Jacob deGrom volverá a batear? El as de los New York Mets cree que se lastimó haciendo un swing

El estelar abridor de los New York Mets, Jacob deGrom, reveló que es muy posible que las molestias que sufrió en el hombro derecho que lo sacaron antes de tiempo en su apertura del miércoles ante los Chicaco Cubs pueden haberse originado durante el único turno al bate que tuvo en el encuentro.

"En los dos primeros innings me sentí completamente bien. Creo que ocurrió (la lesión) cuando hice swing y traté de disminuir la velocidad del bate. Luego, cuando me tocó volver a lanzar comencé a sentir las molestias", comentó el estelar lanzador de la novena metropolitana en una entrevista con MLB.com.

El dos veces ganador del premio Cy Young apenas pudo completar tres entradas de labor ante los Chicago Cubs, en las que abanicó a ocho bateadores; sin embargo, las alarmas se encendieron en los New York Mets cuando deGrom tuvo que abandonar el juego por las molestias en el hombro derecho.

Se saltó la lista de lesionados

Ese mismo miércoles, Jacob deGrom se realizó una resonancia magnética en la que se determinó la lesión en el hombro derecho, pero en los New York Mets no quisieron ser alarmistas y consideraron que no era necesario incluir a su lanzador estrella en la lista de lesionados, en la que ya estuvo esta temporada.

Jacob deGrom está teniendo una gran temporada en las Grandes Ligas, en las que tiene una efectividad de apenas 0.54 en 11 aperturas con los metropolitanos. Ha permitido tan sólo cuatro carreras limpias en 67 innings lanzados, en los que ha abanicado a 111 bateadores. Sin duda, unos números que lo hacen firme candidato a ganar de nuevo el Cy Young.

