Por no cumplir la cuarentena, Maxi López le disputa a Wanda Nara la tenencia de sus hijos

No vamos a decir nada nuevo, más bien vamos a recordarle a algún despistado que las cosas entre Maxi López y Wanda Nara no quedaron nada bien desde su escandalosa separación, allá lejos y hace tiempo, con Mauro Icardi de por medio. Lo que sí nos tomó por sorpresa es que en plena cuarentena, en plena necesidad de mantener el aislamiento, se haya iniciado un nuevo conflicto entre la expareja, que involucra nada menos que a sus tres hijos.

La cosa es así. Pese a que Mauro Icardi estaba en París, Wanda Nara estaba junto a sus hijos en Italia cuando la situación empezó a ponerse realmente fea con el avance del coronavirus. Tomaron, entonces, la decisión de irse a pasar todo el proceso de cuarentena en Francia, junto al jugador del PSG. Pero cuando toda Europa pedía aislamiento, a la rubia se le ocurrió volverse, con los críos, a la casa que tienen en Lago Di Como. Esta situación, como no podía ser de otra manera, desató la bronca de Maxi.

Lo primero que hizo el padre de Valentino, Benedicto y Constantino fue escrachar a su expareja en las redes sociales, mandándola al frente por su decisión de viajar desde París a Lago di Como en plena expansión de la pandemia y violando con la cuarentena a la que empezó a someterse toda Europa. "¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos?”, había escrito en Instagram.

Pero Maxi López entendió que podía ir más allá de la mera recriminación mediática y, según avanzó en Intrusos el periodista Adrián Pallares, estaría decidido a pedir la tenencia temporal de sus tres hijos, al menos hasta que se logre controlar en Europa la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, aseguró que el exjugador de River no tiene ninguna chance de conseguir nada, en función de sus antecedentes.

"No incumplió ningún protocolo con el traslado de los chicos. Fueron los primeros en irse de Milán cuando empezó a arremeter el coronavirus. Cuando Francia dijo que la gente vuelva a sus hogares, volvió. Entre Milán y Lago di Como optó por ir a la casa de Lago di Como. No violó ningún protocolo y viajaron vía terrestre 700 km desde París para llegar a su casa de veraneo”, señaló la abogada. Y sobre Maxi López, agregó: "Que pida lo que quiera. Con los antecedentes que tiene tanto en Argentina como en Italia, como padre incumplidor en alimentos y visitas a sus hijos, no va a lograr nada".

