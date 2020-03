Icardi contestó a las acusaciones de Maxi López

Ayer a la noche, Maxi López soprendió a todos realizando una durísima acusación contra Wanda Nara y Mauro Icardi. El surgido en River los apuntó de romper la cuarentena para volver a Italia y de poner en riesgo a sus hijos.

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial. donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otros. Te movés y te vas al epicentro del contagia (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencias", arrancó.

Y siguió: "¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos porque hoy sos madre de 5 criaturas, pero parece que no te diste cuenta".

Pese a la repercusión, la modelo decidió no contestare y publicó fotos de su estadía en Italia. Pero el que si lo hizo fue Mauro Icardi en su cuenta oficial de Instagram.

El delantero de PSG hizo una ronda de prenguntas en sus historias y una era, justamente, el motivo del viaje de París hasta Lombardía. El punta contestó sin vueltas y fue una respuesta indirecta para Maxi.

"Está permitido volver al lugar de residencia. Obviamente, respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado, y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia", comentó.

Sin mencionarlo, pero tocando el tema que está en el centro de la polémica, Mauro le contestó a su ex-amigo. Veremos si reaparece López o queda satisfecho con la respuesta que le brindó el 9.

