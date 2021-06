Acuña, Guerrero y Ohtani retarán a Pete Alonso en el Home Run Derby

El Home Run Derby 2021 de la Major League Baseball (MLB) promete acción de la buena cuando varias figuras poderosas de la liga como Ronald Acuña Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani busquen alzar el cetro y hacer historia.

Este trío de estrellas jóvenes de la nueva generación buscará quitarle el título de las manos a Pete Alonso, actual campeón de la edición 2019, pues recordemos que en 2020 no se pudo llevar a cabo el evento a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la tarea no será sencilla dado que el primera base de New York Mets ha demostrado poder en la campaña, si bien no llega a los números de Acuña, Guerrero u Ohtani, siempre tiene un as bajop la manga que de seguro utilizará en el Home Run Derby.

Ronald Acuña jr., Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani vs Pete Alonso

El Coors Field, hogar de Colorado Rockies, será la sede del Festival de Cuadrangulares de Las Mayores el próximo 12 de julio. Allí, Acuña Jr., Guerrero Jr. y Ohtani buscarán hacer de las suyas ante Pete Alonso. Sin embargo, el japonés es quien se llevará todos los reflectores.

Recordemos que el jugador de Los Angeles Angels es capaz de batear, correr, atajar y lanzar de manera perfecta, por lo que de seguro las cámaras de la prensa y la atención mediática se centrará sobre sus hombros cuando se coloque en la caja de bateo.

