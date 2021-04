Rotación de Yankees deja qué desear en este inicio de MLB

Sí, es cierto, apenas han transcurrido algunas semanas desde el inicio de la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB), aunque, eso no quiere decir que desde ya New York Yankees no deba hacer los respectivos ajustes con respecto a su rotación de pitcheo.

De no atacar el problema a tiempo podría convertirse en un mal mayor para la tropa de Aaron Boone, pues sencillamente la rotación de los "Mulos del Bronx" no ha engranado como se esperaba en la campaña del mejor beisbol del mundo.

En las últimas salidas, el único que ha brindado garantía sobre la lomita ha sido Gerrit Cole (era de esperarse), pero el resto de sus compañeros no ha dado con la misma tónica que el serpentinero estadounidense, afectando el rendimiento sobre el campo del equipo.

La rotación de New York Yankees

James Taillion no tuvo la mejor de las salidas en la caída de los neoyorquinos ante Baltimore Orioles, lo mismo le sucedió a Corey Kluber, pero éste si se marchó con la derrota tras tolerar cinco imparables y tres rayitas en apenas 2.1 entradas de labor.

Domingo Germán tampoco brilló, por el contrario fue apaleado por la ofensiva de Tampa Bay Rays, que le propinó ocho sencillo, cuatro carreras limpias, entre ellas dos batazos de vuelta completa. Por supuesto, la campaña 2021 está comenzando, pero eso solo obliga a los Yankees a hacer los ajustes necesarios, dado que tienen presión máxima para ganar el campeonato.

Corey Kluber (Foto: Getty)

Con una rotación así, no lo lograrán, por ello la mejor manera de encontrar las piezas necesarias es desde el principio, y no esperar a que la temporada atraviese momentos decisivos para darse cuenta de los errores cometidos.

Lee También