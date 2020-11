NBA Draft 2020: pronósticos, en qué canal ver y cuál es el orden de las rondas de la lotería

El Draft 2020 de la NBA ya está aquí. Considerado como uno de los eventos del año más esperado por todos los fanáticos del baloncesto en Estados Unidos, este jueves 18 de noviembre se celebra una nueva edición del Draft. Como todos los años, los mejores prospectos de este deporte darán un paso adelante para convertirse en profesionales.

Los 30 equipos de la NBA ya tienen claro a estas alturas qué jugadores en función de su talento, forma, necesidades y orden de selección quieren en sus filas, por lo que nos espera una jornada ardua y llena de emociones en la que seguramente habrá más de una sorpresa pese a que en esta oportunidad no habrá público presente debido al Covid-19.

Jugadores como LeBron James, Anthony Davis y Zion Williamson tendrán en sus manos la gran responsabilidad de ser los primeros en elegir, cosa que muy pocos han sabido manejar, siendo esto lo que justamente hace poner ansiosos a millones de seguidores en el mundo que mueren por saber quién será el próximo pez gordo de la NBA.

Finalmente, si lo que quieres es conocer más detalles acerca de este evento, por primera vez virtual, entonces estás en el lugar correcto. Lee en los siguientes párrafos toda la información al respecto del Draft 2020 de la NBA. Desde quién tiene la primera elección, quién elegirá a más jugadores, entre otras cosas, aquí.

¿A qué hora ver el Draft 2020 de la NBA?

Día: Jueves 18 de noviembre

Hora: 19:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT) / 18:00 hs (México)

Lugar: ESPN Studios, Bristol, CT

NBA Draft 2020: orden de rondas

Ronda 1

1. Minnesota Timberwolves

2. Golden State Warriors

3. Charlotte Hornets

4. Chicago Bulls

5. Cleveland Cavaliers

6. Atlanta Hawks

7. Detroit Pistons

8. New York Knicks

9. Washington Wizards

10. Phoenix Suns

11. San Antonio Spurs

12. Sacramento Kings

13. New Orleans Pelicans

14. Boston Celtics

15. Orlando Magic

16. Portland Trail Blazers

17. Minnesota Timberwolves

18. Dallas Mavericks

19. Brooklyn Nets

20. Miami Heat

21. Philadelphia 76ers

22. Denver Nuggets

23. Utah Jazz

24. Milwaukee Bucks

25. Oklahoma City Thunder

26. Boston Celtics

27. New York Knicks

28. Los Angeles Lakers

29. Toronto Raptors

30. Boston Celtics

Ronda 2

31. Dallas Mavericks

32. Charlotte Hornets

33. Minnesota Timberwolves

34. Philadelphia 76ers

35. Sacramento Kings

36. Philadelphia 76ers

37. Washington Wizards

38. New York Knicks

39. New Orleans Pelicans

40. Memphis Grizzlies

41. San Antonio Spurs

42. New Orleans Pelicans

43. Sacramento Kings

44. Chicago Bulls

45. Orlando Magic

46. Portland Trail Blazers

47. Boston Celtics

48. Golden State Warriors

49. Philadelphia 76ers

50. Atlanta Hawks

51. Golden State Warriors

52. Sacramento Kings

53. Oklahoma City Thunder

54. Indiana Pacers

55. Brooklyn Nets

56. Charlotte Hornets

57. Los Angeles Clippers

58. Philadelphia 76ers

59. Toronto Raptors

60. New Orleans Pelicans

¿Dónde ver en vivo el NBA Draft 2020 en USA?

El Draft de la NBA de este año que tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre en Bristol, podrá ser visto por todos en Estados Unidos gracias a diferentes señales digitales y de televisión. ESPN, ESPN App, FuboTV y YouTube, en esta oportunidad, serán los canales encargados de transmitir este esperado evento en USA.

¿Quién tiene más selecciones en el Draft NBA 2020?

Como bien es bien sabido, más de un equipo de la NBA tendrá la oportunidad de seleccionar a un jugador en diferentes momentos. Este es el caso, por ejemplo, de los Philadelphia 76ers, quienes son el equipo con más selecciones del Draft 2020 con 5 en total (una selección en primera ronda y cuatro en la segunda ronda).

Tras ellos, los Sacramento Kings, los New Orleans Pelicans y los Boston Celtics son segundos en la lista de equipos con más selecciones con 4 en su haber cada uno. No obstante, cabe señalar que son los Celtics quienes tienen la mayor cantidad de selecciones en la primera ronda (3).

¿Quiénes son los mejores jugadores del Draft 2020?

Sin grandes talentos por elegir, el Draft de la NBA no tendría razón de ser. Es así que de acuerdo a la gran mayoría de expertos de este deporte, así como cazatalentos y demás especialistas, dentro de los 3 mejores prospectos para esta lotería encontramos a Anthony Edwards (G, Freshman, Georgia), James Wiseman (C, Freshman, Memphis) y LaMelo Ball (G, International).

NBA Draft 2020: pronósticos de la lotería

Tal y como era de esperarse en la previa y según los expertos en apuestas, Anthony Edwards y LaMelo Ball actualmente son los jugadores con las probabilidades más altas (-110) de ser elegidos en la primera selección del Draft de la NBA 2020. James Wiseman, por su parte, tiene +600 de probabilidades de ser el primer jugador en salir del tablero.

Resultado FanDuel Anthony Edwards -110 Bola de LaMelo -110 James Wiseman +600 Deni Avdija +10000 Devin Vassell +10000 Obi Toppin +10000 Isaac Okoro +10000 Kilian Hayes +10000 Onyeka Okongwu +10000

* Cuotas a través de FanDuel

Lee También