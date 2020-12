"Vencería a Michael Jordan y ganaría $200 millones": LaVar Ball

Parece ser que LaVar Ball está agrandado por el hecho de la llegada de su tercer hijo al mejor baloncesto del mundo, la NBA, pues en los últimos días ha realizado comentarios públicamente que dejan pensativo a más de una persona.

Por ejemplo, hace poco comentó que su hijo LaMelo Ball, recién firmado por Charlotte Hornets le ganaría un duelo uno contra uno a nada más y nada menos que Stephen Curry, y por si fuera poco, él mismo aseguró que vencería a Michael Jordan en la misma situación.

¿Qué? ¿Jordan? Sí, LaVar Ball acaba de retar al mejor jugador de todos los tiempos a un duelo uno contra uno, que sabiendo como es de competitivo el ex jugador de Chicago Bulls, de seguro no le sentará nada bien si se llega a enterar.

Las palabras de LaVar Ball

Por si fuera poco, a LaVar no le bastó con aseverar que derrotaría a Michael Jordan en el uno contra uno, sino que también apostaría con total seguridad $200 millones de dólares , afirmando que a sus 57 años, el de los Bulls no rendiría como antes.

"$200 millones y gano fácilmente. ¡Tiene 57 años! ¿Has visto a alguien de 57 años? ¡Ve a empujarlo un poco, luego ven a ver al gran jugador de gran peso! ¡Todavía tengo 280! ¡Mike no tiene 280! Él tiene un poco de barriga y cuando fumas puros… tengo suficiente viento para hacerte pedazos si sigo bebiendo leche y no fumo”, comentó Ball al podcast The Truth de ESPN.

Lee También