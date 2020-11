LaVar Ball le puso precio a su duelo ante Michael Jordan y dijo que es el GOAT por sobre LeBron James

El Draft de la NBA sucedió la semana pasada y en el mismo fue seleccionado LaMelo Ball, quien ahora jugará para Charlotte Hornets. A Michael Jordan no le importó la opinión de su padre, LaVar, y lo eligió en la tercera posición. Sin embargo, evidentemente LaVar quiere sacar algo de rédito al respecto.

Ball padre había manifestado en algún momento que vencería a Michael Jordan en un uno contra uno. Para ir un poco más lejos, LaVar se lo propuso en serio, aunque para eso suceda alguien deberá desembolsar una buena cantidad de dinero. Sin dudas, el mundo quiere ver a Michael jugar a sus 57 años.

“Yo contra Michael Jordan en un uno contra unom por Pay Per View, generaría más de 200 millones de dólares. No jugaré con Jordan por menos de 200 millones”, aseguró LaVar. Además, llevó el ejemplo de Mike Tyson, quien peleará el próximo sábado: “Si la gente está dispuesta a pagar para ver a un Mike Tyson de 50 años pelear, ¿porque no para vernos nosotros jugar?”, aseguró.

How much would you pay to watch LaVar play Jordan 1 on 1? pic.twitter.com/vxyLuy7p2U — shannon sharpe (@ShannonSharpe) November 24, 2020

LaVar Ball escogió al GOAT de la NBA

A pesar de sus dichos respecto a Su Majestad, LaVar es consciente de que se enfrentaría a uno de los mejores de la historia, aunque para él el GOAT: “El más grande de todos los tiempos, ¿cómo se mide? Mides eso por tus victorias y lo que hiciste en esas victorias. No me refiero a que tienes 12 anillos y has estado en cinco equipos diferentes. Estoy hablando de un tipo que fue a las Finales y que fue el jugador principal seis veces seguidas”, explicó en Yahoo! Deportes.

Además, Ball aprovechó para explicar por qué no escogió a LeBron James: “Cuando tienes pérdidas en tu historial, no puedes ser el más grande de todos los tiempos. Ese tipo no tiene derrotas en las finales. Así que siempre será Michael Jordan hasta que mis muchachos lo logren, lo que sucederá", sentenció.

