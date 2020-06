LaVar Ball no quiere que su hijo LaMelo sea drafteado por Golden State Warriors

No hay jugador en el mundo que no le gustaría jugar en Golden State Warriors junto a estrellas como Stephen Curry, Klay Thompson o Draymond Green. Kevin Durant, consagrado, es un claro ejemplo de aquello. Sin embargo, hay un padre muy característico que no quiere que su hijo sea drafteado por la franquicia de la bahía.

Prácticamente, jugar en los Warriors por estos tiempos es una puerta hacia la historia. Con todos los jugadores sanos, una buena rotación y el plan de juego habitual, por lo menos Golden State volverá a pelear en las fases finales de la próxima pretemporada. Quizás, por ese futuro casi asegurado, LaVar Ball, padre de LaMelo como también de Lonzo, desea sinceramente que el menor de los hermanos tenga otro destino.

"Esa es la parte que no me gusta de Golden State. Consiguieron a Klay y los otros muchachos, y ahora quieres poner a Melo en esa mezcla para decir que debe seguir a esos muchachos. Melo no es un seguidor, no necesita hacer lo que hacen”, comenzó opinando LaVar en diálogo con NBC Sports Bay Area.

El polémico empresario fundamentó con que su hijo puede guiar a una franquicia al éxito: “Hay una razón por la que están mirando a mi hijo y es porque es talentoso y puede jugar el juego. No es tan difícil. Es rápido, es bueno. Entonces no debe esperar dos o tres años para aprender de los veteranos. ¿Puedes jugar o no?”.

LaMelo nunca jugó para una universidad y, de hecho, además de jugar en Lituania en el pasado, la última temporada lo hizo en los Illawarra Hawks de la National Basketball League en Australia. La decisión, finalmente, lo colocó como uno de los mejores prospectos de cara al draft.

