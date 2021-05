¡Atención, LeBron! 4 cosas que Lakers debe hacer diferente para ganar ante Suns

Los Angeles Lakers no tuvo la mejor de las noches ante Phoenix Suns sobre el tabloncillo del Talking Stick Resort Arena en el primer juego de la Ronda 1 en los NBA Playoffs 2021, pues su rival logró imponerse, 99-90, para liderar la serie.

Sin embargo, nada está decidido aún, pues la tropa de Chris Paul aún tiene unas cuantas batallas por librar ante LeBron James y compañía, aunque, el quinteto angelino tendrá que reformular ciertas cosas, en concreto, cuatro aspectos para soñar con vencer a los de Arizona.

El primer aspecto pasa por los disparos desde la larga distancia, dado que los triples no sirvieron en el Juego 1, de hecho, condenaron muchas ofensivas de Frank Vogel, tanto así que tan solo acertaron 7 de 26 posibles, lo que se traduce en un 26.9% de efectividad.

Chris Paul y LeBron James (Foto: Getty)

Aspectos a mejor para Los Angeles Lakers

Rotacciones: Sí, acá Frank Vogel tiene mucho que ver en este sentido, dado que las rotaciones entre Anthony Davis, Andre Drummond, Marc Gasol y Montrezl Harrell no resultaron como se esperaba, así que habrá que poner atención desde el banquillo a este detalle.

LeBron James y Cameron Johnson (Foto: Getty)

No depender tanto de LeBron James. Parece impensado pero es cierto, si no buscan tanto al camiseta 23 de los Lakers, se abrirán los espacios ofensivos para encaminar un triunfo necesario para igualar la serie y no complicarse el panorama.

Anthony Davis (Foto: Getty)

Anthony Davis necesita sobresalir más. La tropa de Frank Vogel requiere a uno de sus grandes jugadores activos para cuando LeBron James no pueda. Ahora, si en el punto pasado hablamos de no depender tanto de "The King", esto podría funcionar si el protagonismo se lo roba "AD".

