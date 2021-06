¡Devin Booker on fire! Suns se lleva el juego 1 ante Clippers

En un partidazo que inauguró la serie de las Finales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA 2021, los Phoenix Suns vencieron esta tarde a Los Angeles Clippers en el Phoenix Suns Arena por 120 a 114 en un duelo emocionante.

Durante los primeros tres cuartos del game, los equipos no se sacaron diferencias. Devin Booker y Paul George asumieron sus respectivos roles de estrella y brillaron, como todos querían ver. Al final, el equipo del entrenador Monty Williams prevaleció.

Luego de un heróico sexto juego ante Utah Jazz, los Clippers, a pesar de no contar con Kawhi Leonard, tenían un envión anímico, pero habían descansado un día solo. Mientras tanto, los Suns, que no contaron con Chris Paul, no juegan desde hace un poco más de una semana. Eso se notó sobre el final, y fue de una de las razones de la victoria del equipo, pero desde BolaVip, te traemos la principal razón por la que ganaro el juego 1.

Devin Booker y su mejor partido en la NBA

Parece una exageración. No lo es. Devin Booker tuvo un partido de 70 puntos en temporada regular hace unos años que terminó con derrota. Hoy, terminó con 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias y lo más importante, la victoria. El primer triple doble de su carrera, y en qué instancia. Además, único en lograr un triple doble de 40 puntos en Playoffs en la historia de los Suns junto con Charles Barkley.

D-Book dominó todo el match, pero mostró su poderío ofensivo real en el tercer cuarto. Allí, destruyó a los Clippers desde media distancia y logró 18 unidades en ese período. Paul George logró mantener a su equipo en el partido con sus 34 puntos, pero no fue suficiente. Phoenix 1, Los Angeles 0. El martes será el game 2.

