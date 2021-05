Tom Brady bromea de dura manera contra Aaron Rodgers por las redes

Al igual que el año pasado, cuando Tom Brady y Phil Mickelson se enfrentaron a Tiger Woods y Peyton Manning, este año la dupla se medirá ante el QB Aaron Rodgers y el golfista Bryson DeChambeau. Rodgers está justo en el ojo de la tormenta debido a los confirmados reportes de que no quiere seguir en los Green Bay Packers debido a desacuerdos con la gerencia de la franquicia.

El amistoso será el 6 de julio en Montana, el evento que ya tuvo varias ediciones es llamado "Capital One's The Match" e involucrará una serie de donaciones a distintas caridades. Phil Mickelson viene de ganar su sexto Major este domingo y DeChambeau es el campeón reinante del US Open.

Ante la noticia anunciada hoy, Brady no esperó ni un segundo, e incluso ya tenía preparados varios memes en los cuales ridiculiza, de manera simpática, a sus rivales. Hay que recordar que Tom ganó el Super Bowl con Tampa Bay, y su ánimo es el mejor posible, mientras que Rodgers se encuentra en el medio de una batalla mediática ante la gerencia de Green Bay. Dos situaciones muy diferentes.

Brady, muy picante contra Rodgers

Las fotos publicadas en Twitter son un meme que se hizo popular ya que el que aparece en el fondo de la imagen es el mencionado DeChambeau, que pasaba por atrás de la entrevista de Brooks Koepka, otro golfista. Koepka se vio fastidiado por ese acto, y se volvió una broma viral, la cual Brady utilizó a su favor en contra de ambos rivales.

Los chistes contra el MVP de la NFL en 2020 son siempre por la misma situación: En la final de conferencia de la NFC entre Green Bay Packers y Tampa Bay Buccaneers, cuando el equipo de Wisconsin iba perdiendo por 8 puntos y estaban en cuarta oportunidad y goal, el coach Matt LaFleur decidió patear el gol de campo y darle la pelota de nuevo a Tom Brady, en vez de jugársela por conseguir el touchdown y la conversión de dos puntos. Eso molestó al mariscal de la franquicia, a pesar de haber expresado que con LaFleur se lleva bien, es una gran incógnita qué hubiera pasado si se la juegan en esa cuarta oportunidad.

(Foto: @TomBrady)

(Foto: @TomBrady)

(Foto: @TomBrady)

(Foto: @TomBrady)

También, como para poner en caliente aún más la tarde, los tres golfistas cruzaron un par de palabras vía Twitter. Entre DeChambeau y Koepka no hay nada de amor, pero Mickelson aprovechó la oportunidad y salió a resaltar que es el actual campeón de PGA. Ningún tonto el golfista de 50 años.

(foto: @PhilMickelson)

(Foto: @b_Dechambeau)

DeChambeau también disparó contra Tom Brady(Foto: @b_Dechambeau)

Lee También