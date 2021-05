Green Bay Packers cometió dos errores en el Draft 2021 de la NFL

La próxima temporada de la National Football League (NFL) comienza a tomar forma con el Draft, pues allí los equipos eligen a las figuras universitarias más codiciadas que pueden servir en demasía para los objetivos colectivos de las organizaciones, pero al parecer Green Bay Packers no estuvo del todo acertado.

Dichos errores pueden costarle caro al conjunto de Wisconsin, tomando en cuenta sus aspiraciones para ganar, no solamente la Conferencia Nacional sino el Super Bowl, algo que estuvo muy cerca de suceder en la campaña pasada hasta que se toparon con Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady.

Justamente, el primer error pasa por su mariscal de campo, Aaron Rodgers, tras no intercambiarlo. Pero ¿Cómo va a ser un error deshacerse del quarterback? Bueno, sencillamente el jugador no quiere estar más en el equipo, además, no hay nada que desmotive más a un deportista que esta en una organización que no desea.

Green Bay Packers (Foto: Getty)

El error de Green Bay Packers

A pesar de sus 37 años, Rodgers se las arregló para brillar en 2020 con una de sus mejores campañas en los emparrillados gracias a sus 4.299 yardas, 48 touchdowns aéreos, cinco intercepciones y 70% de efectividad en pases completos.

Entonces, con estos números increíbles queda demostrado que aún tiene mucho por dar, así que lo mejor era vender, generar ingresos significativos y traer a otro quarterback tras conocerse la situación de ruptura del jugador con la organización, dado que según varios reportes, San Francisco 49ers y Los Angeles Rams estaban interesados.

Aaron Rodgers (Foto: Getty)

Por otro lado, el segundo error de Green Bay Packers pasa por no buscar los servicios de un wide receiver a tiempo, pues no fue hasta la tercera ronda que amarró a Amari Rodgers. De hecho, los de Wisconsi no han recibido a un receptor abierto desde 2002 cuando adquirió a Javon Walker.

Con la selección 29 del Draft 2021, los Packers pudieron tranquilamente adquirir a un gran receptor de nivel de buenas a primera, como Rashod Bateman,Kadarius Toney o Eric Stokes.

