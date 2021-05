La razón de la ausencia de Aaron Rodgers en los entrenamientos de los Packers

Las actividades organizadas de los equipos (OTAs) de cara a la temporada 2021 de la NFL comenzaron este lunes alrededor de la liga, y ya se pueden ver imágenes de las franquicias y los jugadores que se presentaron en las instalaciones. La ausencia más resonante fue sin dudas la del mariscal de Green Bay, Aaron Rodgers.

El reportero de ESPN Rob Demovsky, que cubre a los Packers, publicó en su cuenta de Twitter que A-Rod no estaba entre los jugadores que se presentaron en Lambeau Field para comenzar las actividades organizadas del equipo.

De ahí en más, la discusión sobre si el MVP de la pasada temporada de la NFL se quedará o se irá de la franquicia, volvió a tomar calor. Cada vez más, muchos suponen que su vuelta es poco probable, y otros argumentan que no hay razones para creer que no quiera estar en el equipo. Pero finalmente hoy, miércoles, se supo por qué el jugador no estuvo presente para el comienzo de estas actividades.

Aaron Rodgers y unas merecidas vacaciones

La razón de su ausencia en los entrenamientos en Green Bay, Wisconsin, es que el MVP esta de vacaciones. Si, simplemente eso. El jugador se encuentra en Maui, una isla situada en Hawaii, disfrutando de un descanso junto con su prometida, la actriz Shailene Woodley, el reconocido Miles Teller (protagonista de Whiplash) y su pareja, Keleigh Sperry, también del mundo de la actuación.

Las imágenes que publicó Sperry en su cuenta de Instagram muestran a un Aaron Rodgers relajado, cantando canciones y disfrutando de los hermosos paisajes que brinda la isla paradisíaca en la que se encuentran.

La situación no debería preocupar a los fans cheeseheads (al menos no más de lo que ya están) ya que las OTAs son actividades voluntarias, y aunque no es algo habitual que el jugador se las saltee, tampoco debería ser una indicación de su descontento, a pesar de que se suma a una lista de reportes que ya confirmó el propio Rodgers. En adición, los principales receptores del equipo de la NFC Norte tampoco estuvieron presentes estos primeros días. Estos WR son: Davante Adams, Allen Lazard, Marquez Valdez-Scantling, Equanimeous St. Brown y Devin Funchess.

