Atención, Green Bay: Davante Adams puso en duda su futuro en los Packers si no sigue Aaron Rodgers

Green Bay Packers fue uno de los equipos que derribó varias de las barreras planteadas en el comienzo de la temporada, ya que llegaron mucho más lejos de lo que se suponía. La franquicia de Wisconsin fue la primera clasificada de su división, pero terminaron cayendo ante los después campeones del Super Bowl Tampa Bay Buccaneers.

Si los aficionados de los Empacadores lograron ilusionarse con llegar a lo más lejos de la NFL, todo puede resumirse en un único hombre: Aaron Rodgers. El quarterback desafió el paso del tiempo y, a sus 36 años (ahora 37), logró tener una temporada al nivel de MVP. Sin embargo, la gerencia no piensa como él y su futuro es incierto.

Cuando las informaciones sobre el posible alejamiento de Rodgers comenzaron a circular, resultó normal que las mismas calen hondo dentro del equipo. En ese contexto se encuentra Davante Adams, quien es el receptor abierto número uno del mariscal de campo y quien reveló que podría dar un paso al costado si es que se confirma la salida del histórico.

Davante Adams puso su futuro en Green Bay Packers en duda

"No significa que potencialmente me iría, pero definitivamente tendría que pensarle mucho más si mi chico no estuviera aquí", declaró Adams para Fox Sport Radio, metiéndole más de una presión a la gerencia de la franquicia. Sin el mariscal de campo y uno de los mejores receptores de toda la NFL, sería muy raro que puedan clasificar a postemporada la próxima temporada.

"Mucho se sigue descifrando por su lado, así que es difícil para mí meterme en los detalles y hablar de eso. Obviamente, me encantaría. No puedo esperar hasta poderles decir que estará de regreso y estaremos de regreso haciendo lo que hacemos. Pero, por ahora, hay que planchar algunos detalles. Esperamos, estaré de regreso en el programa y estaremos celebrando con unos tragos y lo que sea", finalizó.

Lee También