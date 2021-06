¡Increíble! Shaquille O'Neal sorprende con un cambio físico a los 49 años

Una combinación de una buena dieta y una efectiva rutina de ejercicios le permitió a Shaquille O'Neal bajar aproximadamente unos 11 kilos en los últimos seis meses y poder mostrar un increíble cambio físico que hace recordar sus mejores momentos en la NBA cuando fue estrella con Los Angeles Lakers y Miami Heat.

En una entrevista con la revista Men's Journal, Shaquille O'Neal explicó la razón que lo llevó a dar un drástico cambio a su vida a los 49 años. "No podía seguir así", reconoció el propio ex jugador aseguró que no tuvo un buen año en el 2020 en el que le tocó despedir a varios seres queridos, una situación que lo llevó a "no querer hacer nada".

"Primero perdí a mi hermana y después pasó lo de Kobe Bryant. Fue un año muy malo y realmente no quería hacer nada y cuando eso pasa hay dos cosas que hacer: comer y ver Netflix", comentó O'Neal, quien cambió los sandwichs por una dieta de frutas, verduras, pollo y pescado, diciéndole adiós al pan, las galletas y las tortas.

Ejercicios más a menudo

Además de haber cambiado radicalmente su dieta, un factor determinante en el cambio radical que experimentó Shaquille O'Neal fue haber vuelto a tener una rutina de ejercicios, que le permitió ganar masa muscular y perder grasa. "Empecé a ver cosas que no había visto en 20 o 30 años, como un six-pack", bromeó el ex jugador quien se ejercita al menos una hora diaria.

"Empiezo haciendo 20 minutos de cardio, luego hago un poco de pecho, bíceps, tríceps, abdominales y espalda. Todavía arrastro dolores de cadera así que no puedo andar saltando mucho, pero intentará empezar a correr un poco más", prosiguió explicando cómo logró complementar su dieta con el trabajo físico.

