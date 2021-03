Qué canal transmite Miami Heat vs. New York Knicks EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV, radio y streaming para ver en USA

Miami Heat vs. New York Knicks EN VIVO ONLINE mañana se verán las caras en un desafiante encuentro por la Temporada NBA 2020-21. Este encuentro será transmitido solo en Estados Unidos vía NBA TV pero para el resto del mundo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

A qué hora juegan Miami Heat vs. Knicks EN VIVO para EE.UU.

Miami Heat vs. New York Knicks EN VIVO jugarán mañana las 15:00 hs (ET) / 14:00 hs (PT) en Estados Unidos desde STAPLES Center, Los Angeles, CA.

¿Cuándo juegan?: 29 de marzo

¿Dónde?: Staples Center

¿A qué hora?: NBA TV

Heat vs. New York Knicks Horario del partido en USA:

Estados Unidos: 15:00 hs (ET) / 14:00 hs (PT)

Dónde ver a los Miami Heat vs. Knicks ONLINE y GRATIS en USA

A través del canal NBA, podrás ver en vivo y gratis este encuentro desde USA tanto por la TV como por sus propios portales web oficiales.

Live Streaming:

MSG

FOX Sports Sun

FOX Sports GO

fuboTV

MSG GO

NBA League Pass

Foxsports.com

Televisión

MSG

FOX Sports Sun

FOX Sports GO

MSG GO

Foxsports.com

Radio:

SiriusXM FC

En qué canal ver Heat vs. Knicks EN VIVO

Austria: NBA League Pass

Canada: NBA League Pass

China: NBA League Pass

England: NBA League Pass

Francia: NBA League Pass

Italia: NBA League Pass

Japón: DAZN Japan

España: NBA League Pass

Internacional: Bet365

Dónde ver NBA League Pass gratis y online en Estados Unidos

Para poder ver gratis el partido Miami Heat vs. New York Knicks, debes acceder a la prueba gratuita de la web oficial de la NBA League Pass, la cual ha pasado minuto a minuto todos los juegos de la temporada además de contenidos exclusivos adicionales.

Miami Heat vs. New York Knicks probable lineup:

Heat: por confirmar

Knicks: por confirmar

Heat vs. Knicks pronósticos en USA

Aún las casas de apuestas no sacan las cuotas de este partido por NBA. Tanto los críticos como los fanáticos, los Miami Heat no serían los favoritos debido a la racha de derrotas más larga del equipo desde la temporada 2016-17: ha perdido seis juegos consecutivos y se ubica en la octava plaza de la Conferencia Este, aferrándose a un lugar en los playoffs. .

Lee También