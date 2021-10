Si bien el boom inicial de Pokémon UNITE ya pasó, eso no implica que el juego no sea un éxito absoluto en Nintendo Switch y desde hace algunas semanas también en dispositivos móviles; y eso se debe a que sus desarrolladores no paran de introducir novedades al juego. En éste caso, con el lanzamiento de un nuevo Pokémon jugable.

El Pokémon que llegará al MOBA gratuito es ni más ni menos que Greedent, el Pokémon Ardilla evolución de Skwovet que fue introducido en la Octava Generación, y que tendrá el rol de tanque cuerpo a cuerpo en Pokémon UNITE, tal y como confirmaron en las cuentas oficiales del juego.

Greedent tiene una gran afición por las bayas, y formarán parte de su kit de habilidades en Pokémon UNITE, utilizándolas como Balas Semillas o provocando que Greendent realice un lanzamiento directo a donde estas bayas aparecen en el mapa.

Cambios en combate dentro de Pokémon UNITE

Además de la llegada de Greedent, la actualización de este miércoles 20 de octubre introducirá el evento de Halloween a Pokémon UNITE y varios cambios destacados a los combates, entre los que se destacan los siguientes:

• Zapdos entregará 30 de Energía al derrotarlo.

• Drednaw entregará menor cantidad de Escudo y Experiencia al derrotarlo.

• Rotom tendrá mayor velocidad y fuerza, y será capaz de debilitar los anillos por más tiempo.

Pokémon UNITE está disponible gratis en Nintendo Switch y dispositivos móviles Android e iOS capaces de correrlo.