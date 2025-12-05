El DT que se ofreció a la Selección de Ecuador en pleno sorteo del Mundial 2026

La Selección de Ecuador está pendiente de lo que será el sorteo al Mundial 2026, mientras tanto hay varias voces que hablan de lo que tendrá la Copa del Mundo. Entre tanto, hay un entrenador que volvió a ofrecerse a ser el entrenador de la ‘Tricolor’.

En conversaciones con JC Radio, Guillermo Almada contó que le gustaría dirigir a Ecuador: “Ecuador es una selección que a mí me gustaría dirigir por el conocimiento que tengo del futbolista y su idiosincrasia”, contó.

No es el único que quiere a Almada como reemplazo de Sebastián Beccacece y es que varios candidatos a la presidencia de la FEF quieren al uruguayo campeón en Ecuador y México como DT.

Actualmente tiene contrato con el Real Valladolid de España, mientras tanto siempre deja en sus contratos una cláusula para que sea liberado sin costo para ambos combinados nacionales.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Guillermo Almada – DT Pachuca.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.

