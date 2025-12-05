Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección de Ecuador

El posible rival de Ecuador en 16vos del Mundial 2026 si clasifica primero o segundo

Selección de Ecuador tiene ya a sus rivales del grupo definidos y así mismo a quiénes enfrentarán en caso de acceder a los 16vos de la final.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El posible rival de Ecuador en 16vos del Mundial 2016 tras el sorteo Foto: Getty
El posible rival de Ecuador en 16vos del Mundial 2016 tras el sorteo Foto: Getty

La Selección de Ecuador conoció a sus rivales tras el sorteo y el Mundial 2026 tendrá a la ‘Tri’ en la primera ronda contra: . Así mismo, en caso de una hipotéticoa clasificación ya se conoce a su posible rival en 16vos.

Si Ecuador clasifica primero, enfrentará a uno de los mejores terceros, si avanza 2do de su grupo enfrentará al segundo del grupo I, conformado por Francia, Noruega y Senegal, en caso que sean los africanos habría revancha de la eliminación pasada.

En el Mundial Qatar 2022, la Selección de Ecuador se quedó fuera tras una victoria contra los anfitriones, un empate contra Países Bajos y una derrota sobre el final contra Senegal.

Ecuador logró pasar de la fase de grupos en Alemania 2006, para luego ser eliminado contra Inglaterra, luego en Brasil 2014 volvió a quedar en el tercer puesto.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

El sorteo del Mundial será en el Centro John F. Kennedy, Washington, 12:00. Por Ecuador irán como representantes Sebastián Beccacece y el presidente de la FEF, Francisco Egas.

Ecuador se encuentra en el bombo 2 y tendrá rivales de distintas confederaciones ya que no podrá enfrentar a una selección CONMEBOL.

Publicidad
El DT que se ofreció a la Selección de Ecuador en pleno sorteo del Mundial 2026

ver también

El DT que se ofreció a la Selección de Ecuador en pleno sorteo del Mundial 2026

Grupos del Mundial 2026

Grupos del Mundial 2026

Encuesta

¿Clasificará Ecuador a 16vos de final?

Ya votaron 0 personas

Las condiciones especiales de la FIFA:

Los cuatro mejores del ranking FIFA (Argentina, España, Francia e Inglaterra) no se enfrentarán entre sí hasta semifinales, siempre y cuando todos terminen primeros en sus grupos.

Publicidad

El fixture recién se conocerá 24 horas a través de otro programa especial. Se podrá ver por FIFA+ y el canal oficial de FIFA en YouTube.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
La reacción de la prensa alemana luego de les tocara Ecuador en el grupo E del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

La reacción de la prensa alemana luego de les tocara Ecuador en el grupo E del Mundial 2026

¡Habemus rivales! Este es el grupo de Ecuador en el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

¡Habemus rivales! Este es el grupo de Ecuador en el Mundial 2026

En pleno sorteo del Mundial 2026 revelan que Ecuador jugará contra una potencia UEFA
Fútbol de Ecuador

En pleno sorteo del Mundial 2026 revelan que Ecuador jugará contra una potencia UEFA

¿Quién puede ser el rival de la Selección Colombia en 16avos de final si sale primera o segunda del Grupo K?
Mundial 2026

¿Quién puede ser el rival de la Selección Colombia en 16avos de final si sale primera o segunda del Grupo K?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo