El posible rival de Ecuador en 16vos del Mundial 2026 si clasifica primero o segundo

La Selección de Ecuador conoció a sus rivales tras el sorteo y el Mundial 2026 tendrá a la ‘Tri’ en la primera ronda contra: . Así mismo, en caso de una hipotéticoa clasificación ya se conoce a su posible rival en 16vos.

Si Ecuador clasifica primero, enfrentará a uno de los mejores terceros, si avanza 2do de su grupo enfrentará al segundo del grupo I, conformado por Francia, Noruega y Senegal, en caso que sean los africanos habría revancha de la eliminación pasada.

En el Mundial Qatar 2022, la Selección de Ecuador se quedó fuera tras una victoria contra los anfitriones, un empate contra Países Bajos y una derrota sobre el final contra Senegal.

Ecuador logró pasar de la fase de grupos en Alemania 2006, para luego ser eliminado contra Inglaterra, luego en Brasil 2014 volvió a quedar en el tercer puesto.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

El sorteo del Mundial será en el Centro John F. Kennedy, Washington, 12:00. Por Ecuador irán como representantes Sebastián Beccacece y el presidente de la FEF, Francisco Egas.

Ecuador se encuentra en el bombo 2 y tendrá rivales de distintas confederaciones ya que no podrá enfrentar a una selección CONMEBOL.

Grupos del Mundial 2026

Las condiciones especiales de la FIFA:

Los cuatro mejores del ranking FIFA (Argentina, España, Francia e Inglaterra) no se enfrentarán entre sí hasta semifinales, siempre y cuando todos terminen primeros en sus grupos.

El fixture recién se conocerá 24 horas a través de otro programa especial. Se podrá ver por FIFA+ y el canal oficial de FIFA en YouTube.