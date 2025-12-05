No es Portugal: El rival que más preocupa a Néstor Lorenzo en el grupo de Colombia

La Selección Colombia ya sabe que tendrá que competir contra Portugal, Uzbekistán o el ganador del repechaje de Congo-Jamaica o Nueva Caledonia. En medio de todos los rumores por los posibles encuentros, Néstor Lorenzo confesó cuál es el rival que más le preocupa.

En diálogo con TNT Sports, Néstor Lorenzo reveló que es Uzbekistán el rival que más le preocupa del Mundial 2026. ¿El motivo? El DT no los conoce y entiende que son muy físicos por su Eliminatoria en Asia.

“Uzbekistán no lo conozco mucho, sé que compitió en Asia con Qatar, con Emiratos Árabes, si está clasificado habrá que tener sus recaudos. Africanos como centroamericanos son duros desde lo físico, prepararemos lo mejor posible la zona de grupos”, comentó el DT.

Colombia también ya sabe que tiene que competir en lo más alto para asegurarse el primer lugar y evitar un “camino” complicado para llegar lejos en este Mundial 2026. La intención del equipo ‘Cafetero’ es repetir o mejorar lo que ya se hizo en 2014, cuando se llegó a cuartos de final.

El grupo de Colombia para el Mundial 2026. (Bolavip)

¿Cómo está el equipo de Colombia?

Lorenzo también reveló que la Selección llega en un gran momento de cara al Mundial 2026. “Terminamos el año en un muy buen momento, a veces hay picos de rendimiento, donde estás o muy bien o bajas un poco. Lo ideal es estar todos en un nivel parejo, ya les dije que tienen prepararse desde ahora”, afirmó el DT.

¿Qué días jugará la Selección de Colombia y en qué estadios?

Se espera que la FIFA confirme oficialmente las sedes para los partidos de Colombia en la siguiente parte del sorteo el sábado 6 de diciembre de 2025. No obstante, de acuerdo al calendario oficial así quedaría el fixture de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

Portugal vs Colombia (23 de junio de 2026)

Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (27 de junio de 2026)

