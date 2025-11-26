Messi supera a Cristiano Ronaldo en venta de camisetas mientras pelean por llegar a los 1000 goles

Mientras tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Andrés Messi siguen buscando los 1000 goles, el planeta se sigue beneficiando de su imagen en cuanto al plano más económico se refiere. Sale a la luz el ranking de las 10 camisetas más vendidas en lo que vamos del año 2025 e Inter de Miami tiene la fortuna de meterse en una clasificación donde Al-Nassr todavía no puede ni competir con las principales potencias. La Pulga y el luso, máquinas de mover dinero.

Euroméricas Sport Marketing es el responsable de una información donde se marca que la camiseta más vendida de lo que vamos del año 2025 no es otra que la del Real Madrid. Poca sorpresa teniendo en cuenta el impacto del conjunto merengue a nivel global, pero sí hay noticias inesperadas cuando vemos cómo indumentarias como la de Boca Juniors o la del Inter Miami de Lionel Andrés Messi aparece entre las 10 más valoradas y buscadas por el aficionado promedio. Los blancos habrían repartido un total de 3.133.000 pieles.

Inter Miami con 2.166.000 aparece en la quinta posición de un ranking donde únicamente conjuntos legendarios del panorama europeo como Real Madrid, Barcelona (2.9 millones), Paris Saint-Germain (2.5M) o Bayern Múnich (2.4M) le superan ahora mismo. Cristiano, Ronaldo y su club por Arabia Saudita marcan el final del Top con un total de 1.281.000.

Es seguramente uno de los mejores ejemplos para entender el impacto que tanto dentro como fuera de la cancha que han tenido Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, incluso en el final de sus carreras. Tanto Inter Miami como Al-Nassr ni siquiera habrían podido soñar con encontrarse ante semejante cantidad de peticiones de su camiseta solamente unos años atrás. Mientras ambos cracks buscan el tanto número 1000 en cuanto a su carrera se refiere, el mundo parece seguir rodando a su alrededor incluso en tiempos de figuras más jóvenes como Lamine Yamal o Kylian Mbappé.

Messi pone al Inter Miami entre los clubes que más camisetas vendieron en todo 2025: GETTY

Mirando nuestro lado del mundo, también destaca la posición en el ranking de clubes como Boca Juniors o Flamengo. Se cuelan con un total de 1.933.000 y 1.677.000 camisetas vendidas respectivamente en una tabla donde compiten de manera directa con potencias absolutamente globales de la talla de Manchester United o Chelsea. En medio de un fútbol globalizado desde Europa, CR7 y Messi marcan tendencia en cada jornada y en cualquier rincón del planeta.

Publicidad

Publicidad

Lo que les queda Cristiano y Messi para llegar a los 1000 goles

La chilena del portugués del pasado fin de semana le dejó únicamente 46 tantos de lograr uno de los últimos grandes objetivos de su carrera. En una temporada de Copa del Mundo, algunos pronósticos incluso esperan que pueda conseguirlo en plena edición del Mundial de los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a Messi se refiere, habrá que esperar un poco más.

Tras un nuevo festival con Inter Miami y frente a Cincinnati, el argentino se queda a un total de 105. Puede parecer mucho sí, pero no nos olvidemos que viene renovar su contrato hasta invierno del año 2028 en una clara apuesta por intentar igualmente cumplir con este reto. Ya sea dentro o fuera del césped, que nadie dude que tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi siguen siendo dos de los principales activos a nivel individual como colectivo del juego más popular del planeta.

Datos claves

La camiseta más vendida en lo que va del año 2025 es la del Real Madrid con 3.133.000 pieles repartidas.

es la del con repartidas. El Inter Miami de Lionel Messi se posiciona en la quinta posición con 2.166.000 camisetas vendidas, superando al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo .

de se posiciona en la quinta posición con camisetas vendidas, superando al de . El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vendió 1.281.000 camisetas, y clubes sudamericanos como Boca Juniors (1.933.000) y Flamengo (1.677.000) también se colaron en el ranking.

Publicidad

Publicidad

ver también Las estadísticas que ponen a Messi en carrera para el Balón de Oro 2026