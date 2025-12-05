Es tendencia:
Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador enfrentará a Curazao en los grupos del Mundial 2026 y su entrenador Dick Advocaat dio unas insólitas declaraciones.

Por Gustavo Dávila

Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador Foto: Getty
El sorteo del Mundial 2026 determinó que la Selección de Ecuador sea emparejado con Alemania, Costa de Marfil y con Curazao. Y justamente Dick Advocaat, el entrenador de la modesta selección caribeña, dio insólitas declaraciones sobre la Tri.

El entrenador señaló que: “no conoce la forma de jugar de Ecuador y que con los amistosos seguramente verán fortalezas y debilidades así como lo harán ellos. Respetuosamente no conozco a ningún jugador ecuatoriano”, sostuvo.

Las declaraciones se viralizaron tomando en cuenta por ejemplo el gran momento que vive Moisés Caicedo en el Chelsea y William Pacho en la primera de Francia con el PSG.

Para el análisis internacional, Curazao es el rival accesible del grupo E, así mismo se caracterizan por ser unas islas caribeñas cuyo cuerpo técnico viive en Europa y solo viaja para los encuentros amistosos y oficiales.

Tweet placeholder

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

  • Ecuador jugará contra Costa de Marfil el 14 de junio
  • Contra Curazao el 20 de junio
  • Fiinalmente contra Alemania el 25 de junio
En resumen

  • l DT Dick Advocaat declaró “no conocer a ningún jugador ecuatoriano” tras el sorteo del Mundial 2026.
  • Curazao, entrenada por Advocaat, quedó emparejada con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E.
  • Jugadores de la ‘Tri’ como Moisés Caicedo (Chelsea) y William Pacho (PSG) son destacados internacionalmente.
Gustavo Dávila
