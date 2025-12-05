Portugal y Colombia quedaron emparejados para encontrarse en el Mundial de 2026. Ambas selecciones son candidatas para jugar este duelo y ser primeras de grupo. Ante esto, el DT de Portugal, Roberto Martínez le dejó un mensaje a todo Colombia.

Aunque muchos no lo esperaban, el entrenador ha tenido una importante relación con Colombia e incluso se acordó de Hugo Rodallega: “En el 94′ con la Selección del ‘Pacho’ Maturana, de los jugadores que venían a esa altura a España. Mi afinidad también continua trabajando con un jugador que, para mí, es referencia del fútbol colombiano como Hugo Rodallega“, comentó Martínez

El DT también un tiempo para definir cómo es la Selección de Colombia: “El espíritu de esta selección es competitiva, que puede adaptarse a distintos estilos, yo creo que el grupo con Colombia, Uzbekistán (…) estamos hablando de un grupo muy competitivo”, agregó el entrenador.

Uno de los mejores jugadores colombianos del momento es Luis Díaz, ante lo cual, Roberto Martínez también dejó palabras de elogio: “Muy activos contra el PSG. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la Champions League, entonces yo creo que eso habla mucho de esta generación“, afirmó el entrenador.

El grupo de Colombia para el Mundial 2026. (Foto: Bolavip)

Portugal llega en uno de los mejores momentos de su historia al Mundial 2026 y también con una de las mejores camadas de su historia a este torneo. De ahí que, cuando se enfrenten ambos equipos se espere uno de los duelos más atractivos del torneo.

¿Qué días jugará la Selección de Colombia y en qué estadios?

Se espera que la FIFA confirme oficialmente las sedes para los partidos de Colombia en la siguiente parte del sorteo el sábado 6 de diciembre de 2025. No obstante, de acuerdo al calendario oficial así quedaría el fixture de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

Portugal vs Colombia (23 de junio de 2026)

Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (27 de junio de 2026)

