¿Quién puede ser el rival de la Selección Colombia en 16avos de final si sale primera o segunda del Grupo K?

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se confirmó que Colombia cayó en el grupo K del Mundial 2026. La Selección Colombia tendrá que medir fuerzas con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje de Congo-Jamaica o Nueva Caledonia.

¿Con quién le puede tocar a Colombia en los 16vos del Mundial 2026?

Si queda segundo:

Si Colombia termina en el segundo lugar la tabla de posiciones en los 16vos se tendría que enfrentar al segundo del grupo L, el cual, por lógica, podría ser Croacia o hasta Inglaterra. Por lo cual, el equipo de Nestor Lorenzo tiene que buscar el primer lugar

Si queda primero:

Si Colombia queda en el primer lugar de la tabla de posiciones, tendrá que jugar contra uno de los mejores terceros del grupo D,B,J,L. Lo cual amplia el espectro de posibles rivales. Pero los más probables serían Australia, Qatar, Austria o Argelia y Ghana.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026.

¿Qué días jugará la Selección de Colombia y en qué estadios?

Se espera que la FIFA confirme oficialmente las sedes para los partidos de Colombia en la siguiente parte del sorteo el sábado 6 de diciembre de 2025. No obstante, de acuerdo al calendario oficial así quedaría el fixture de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

Portugal vs Colombia (23 de junio de 2026)

Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (27 de junio de 2026)

